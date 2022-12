Immagini Buon Natale divertenti e con frasi da condividere su WhatsApp e social oggi 25 dicembre

Un Natale senza autocertificazioni, orari di coprifuoco da rispettare e regole da ricordare. Il Covid 19 ha condizionato per due anni le festività… Finalmente si potrà tornare a celebrare la ricorrenza senza alcuna limitazione ma con rispetto e prudenza per anziani e fragili visto che oltre che dal virus c’è da difendersi anche dall’influenza.

Gif buon Natale da condividere sui social

In virtù il difficile periodo che sta vivendo il mondo, tra pandemia e guerra, la ricerca di frasi ad effetto, immagini e gif da inoltare via social è diventata ancora più meticolosa ed alla ricerca dell’originalità per strappare un sorriso al parente che non si può abbracciare, all’amico lontano o a chi, in questo delicato momento, ha semplicemente bisogno di una parola di conforto. Un dolce pensiero a chi è stato costretto a vivere il Natale in solitudine. Di seguito immagini e gif da inoltrare via social per augurare Buon Natale.