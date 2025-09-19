Tragico incendio a Milano: muore in casa la 59enne Giovanna Modugno, grave la cagnolina

Giovanna Modugno muore in un tragico incendio

Le fiamme e l’allarme dei vicini

Mattinata di paura a Milano, nella periferia Ovest, dove venerdì 19 settembre un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di via Forze Armate 327. Erano circa le 8:30 quando i residenti della zona hanno visto un’alta colonna di fumo nero alzarsi dall’edificio e hanno dato immediatamente l’allarme al numero di emergenza 112.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, insieme ad ambulanza e automedica del 118. Le operazioni di soccorso sono state complesse: le fiamme avevano già invaso l’alloggio e il fumo si propagava velocemente negli ambienti interni.

La vittima: Giovanna Modugno

Nell’appartamento viveva Giovanna Modugno, 59 anni, originaria di Bari. Secondo i primi accertamenti la donna era sola in casa al momento dello scoppio del rogo: il marito era uscito per delle commissioni. A farle compagnia c’era il suo cagnolino, rimasto gravemente intossicato.

La donna, affetta da problemi psichiatrici, è stata soccorsa dai pompieri che l’hanno estratta dall’abitazione e consegnata al personale sanitario. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo, è morta poco dopo a causa della grave intossicazione da fumo.

Le indagini sulle cause

Gli investigatori della polizia di Stato, insieme ai vigili del fuoco, stanno cercando di chiarire l’origine dell’incendio. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un incidente domestico: un corto circuito, un elettrodomestico difettoso o, secondo altre ricostruzioni, persino un mozzicone di sigaretta.

Non sono emersi elementi che facciano pensare a un gesto volontario o a un atto doloso. L’incendio, infatti, è rimasto circoscritto all’appartamento della donna e non ha provocato danni agli altri alloggi dello stabile.

L’intervento dei soccorritori

Oltre ai vigili del fuoco e al 118, sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la polizia locale, che ha provveduto a chiudere temporaneamente un tratto di via Forze Armate per consentire le operazioni in sicurezza. L’edificio è stato evacuato in via precauzionale, mentre i tecnici hanno verificato lo stato dell’impianto elettrico e la stabilità della struttura.

Il cane della vittima, gravemente intossicato, è stato soccorso e affidato alle cure veterinarie.

Quartiere sotto shock

La notizia della morte di Giovanna Modugno ha profondamente scosso i residenti del quartiere Baggio. Alcuni vicini, che per primi avevano notato le fiamme, hanno assistito con angoscia all’intervento dei pompieri. “Abbiamo visto il fumo uscire dalle finestre e capito subito che era grave”, ha raccontato una residente.

Il rogo rappresenta un nuovo episodio drammatico che accende l’attenzione sulla sicurezza domestica e sulla prevenzione degli incendi, spesso scatenati da piccole disattenzioni o da guasti improvvisi.