Elisa Noventa, muore a 22 anni in un incidente in A4: il ricordo del papà e i messaggi di amici

Pubblicato: 6 Set, 2025 - ore: 22:19 #incidente A4, #Rezzato, #Verona
Un altro dramma sulle strade del Nord Italia. Nella tarda serata di venerdì 5 settembre 2025, una giovane di appena 22 anni, Elisa Noventa, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 Milano-Venezia, nel tratto compreso tra Verona Est e Verona Sud, in direzione Milano.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 22.00 l’auto guidata da Elisa, una utilitaria, si sarebbe schiantata contro un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla ragazza, originaria di Rezzato (Brescia) ma residente in Toscana.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118, con ambulanza e auto medica, ma per Elisa non c’è stato nulla da fare. Un passeggero che viaggiava con lei è rimasto ferito: trasportato in ospedale in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita.

Chi era Elisa Noventa

Classe 2003, Elisa Noventa era molto legata alle sue radici bresciane, nonostante negli ultimi anni vivesse in Toscana. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto amici e conoscenti, che sui social hanno lasciato decine di messaggi di cordoglio.

Il più commovente è arrivato dal padre, che su Instagram ha voluto ricordare la figlia con un carosello di foto e poche parole intrise d’amore:
«Ti amo!!! Ciao amore del papà!»

Un dolore immenso che ha unito virtualmente l’intera comunità di Rezzato e non solo, dove in tanti hanno voluto stringersi attorno alla famiglia.

L’ennesima vittima sulle strade

Il nome di Elisa Noventa si aggiunge purtroppo a quello di altre giovani vite spezzate sulle strade bresciane e venete in queste settimane, dopo i recenti incidenti di Colonia e Darfo Boario Terme.

La comunità locale, attonita, si interroga ancora una volta sulla sicurezza stradale e sulle troppe morti che continuano a segnare il territorio.

