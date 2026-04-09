Scontro frontale sulla Bradanica: morti padre e figlio, tragedia nel Potentino: chi sono le vittime

Tragico incidente sulla statale 655: due vittime
Un drammatico incidente stradale ha spezzato due vite nel pomeriggio di giovedì 9 aprile lungo la statale 655 “Bradanica”, nel territorio di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza.
A perdere la vita sono stati due uomini, padre e figlio, coinvolti in un violento scontro tra l’auto su cui viaggiavano e un autobus di linea.
L’impatto, avvenuto intorno alle ore 15, non ha lasciato scampo.
Chi sono le vittime: Cosimo e Simone Latte
Le vittime sono Cosimo Latte, 59 anni, e il figlio Simone, 26 anni, originari di Massafra, in Puglia.
I due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto Evo nera quando si è verificato l’incidente.
La notizia ha colpito profondamente la comunità di origine, sconvolta per una tragedia familiare improvvisa.
La dinamica dello scontro: impatto frontale con un autobus
Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, l’auto si sarebbe scontrata frontalmente con un autobus che procedeva in direzione opposta.
L’incidente è avvenuto all’altezza della diga del Basentello, in un tratto della Bradanica già noto per la sua pericolosità.
La violenza dell’impatto è stata tale da risultare immediatamente fatale per entrambi gli occupanti dell’auto.
I soccorsi: ferito l’autista, illesi i passeggeri
Immediato e massiccio l’intervento dei soccorsi.
Sul posto sono arrivati:
- Vigili del Fuoco del distaccamento di Palazzo San Gervasio
- Carabinieri
- personale del 118 Basilicata, con ambulanza ed elisoccorso
- tecnici Anas
L’autista del bus, un uomo di 47 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Melfi.
A bordo del mezzo si trovavano nove passeggeri, rimasti fortunatamente illesi.
Strada chiusa e indagini in corso
A causa della gravità dell’incidente, la statale 655 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per tutta la durata delle operazioni di soccorso e dei rilievi.
Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine, che dovranno chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.
Una tragedia che colpisce due territori
La morte di padre e figlio ha colpito non solo la Basilicata, ma anche la Puglia, in particolare la comunità di Massafra.
Una tragedia che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla pericolosità di alcuni tratti della rete viaria.