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Scontro frontale sulla Bradanica: morti padre e figlio, tragedia nel Potentino: chi sono le vittime

DiRedazione

Pubblicato: 9 Apr, 2026 - ore: 23:30 #Bradanica, #incidente, #Massafra
Scontro frontale sulla Bradanica, morti padre e figlioScontro frontale sulla Bradanica, morti padre e figlio

Tragico incidente sulla statale 655: due vittime

Un drammatico incidente stradale ha spezzato due vite nel pomeriggio di giovedì 9 aprile lungo la statale 655 “Bradanica”, nel territorio di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza.

A perdere la vita sono stati due uomini, padre e figlio, coinvolti in un violento scontro tra l’auto su cui viaggiavano e un autobus di linea.

L’impatto, avvenuto intorno alle ore 15, non ha lasciato scampo.

Chi sono le vittime: Cosimo e Simone Latte

Le vittime sono Cosimo Latte, 59 anni, e il figlio Simone, 26 anni, originari di Massafra, in Puglia.

I due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto Evo nera quando si è verificato l’incidente.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di origine, sconvolta per una tragedia familiare improvvisa.

La dinamica dello scontro: impatto frontale con un autobus

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, l’auto si sarebbe scontrata frontalmente con un autobus che procedeva in direzione opposta.

L’incidente è avvenuto all’altezza della diga del Basentello, in un tratto della Bradanica già noto per la sua pericolosità.

La violenza dell’impatto è stata tale da risultare immediatamente fatale per entrambi gli occupanti dell’auto.

I soccorsi: ferito l’autista, illesi i passeggeri

Immediato e massiccio l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati:

  • Vigili del Fuoco del distaccamento di Palazzo San Gervasio
  • Carabinieri
  • personale del 118 Basilicata, con ambulanza ed elisoccorso
  • tecnici Anas

L’autista del bus, un uomo di 47 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Melfi.

A bordo del mezzo si trovavano nove passeggeri, rimasti fortunatamente illesi.

Strada chiusa e indagini in corso

A causa della gravità dell’incidente, la statale 655 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per tutta la durata delle operazioni di soccorso e dei rilievi.

Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine, che dovranno chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Una tragedia che colpisce due territori

La morte di padre e figlio ha colpito non solo la Basilicata, ma anche la Puglia, in particolare la comunità di Massafra.

Una tragedia che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla pericolosità di alcuni tratti della rete viaria.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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