Una gita scolastica finisce in tragedia: morta la maestra Domenica Russo, choc per 30 bimbi

Bimbi sotto choc e tranquillizzati dai vigili del fuoco dopo l'incidente

Sgomento e dolore a Cazzago Brabbia: feriti tre bambini

Un tragico incidente ha strappato la vita a una giovane maestra di scuola primaria nel pomeriggio di lunedì 19 maggio 2025. Erano le 16.30 quando un pullman carico di bambini in gita scolastica si è scontrato con violenza contro un camion all’interno di una galleria lungo l’autostrada Pedemontana lombarda, nei pressi di Lomazzo, in provincia di Como. Il mezzo trasportava gli alunni della scuola primaria “Pascoli” di Cazzago Brabbia, parte dell’Istituto comprensivo di Azzate (Varese).

La vittima: una giovane maestra da poco arrivata a scuola

A perdere la vita nell’impatto è stata una delle due insegnanti presenti sul pullman, la 30enne Domenica Russo, residente a Sesto Calende. La docente era seduta accanto all’autista, in prima fila, quando il pullman ha tamponato il camion che lo precedeva. Rimasta intrappolata tra le lamiere, è stata liberata dai vigili del fuoco, ma per lei non c’era ormai più nulla da fare. La sua presenza nella scuola era recente, ma in poco tempo era riuscita a farsi apprezzare da colleghi, bambini e famiglie.

I feriti: due bambini in codice giallo, autista sotto osservazione

Insieme alla docente, anche l’autista del pullman è rimasto ferito: un uomo di 60 anni, ora ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese. Due dei ventisette bambini presenti sul pullman hanno riportato ferite di media entità e sono stati trasportati in codice giallo ai nosocomi di Como e Monza, quest’ultimo raggiunto tramite eliambulanza. I piccoli sono entrambi di 7 anni.

Il caos della scena e i soccorsi tempestivi

La scena dell’incidente è apparsa subito drammatica: lamiere contorte, vetri infranti, urla di bambini terrorizzati. I soccorritori si sono trovati davanti a un quadro critico. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Como, Busto Arsizio, Lomazzo e Monza, due automediche, due mezzi infermieristici, otto ambulanze e tre furgoni Areu per il supporto logistico. L’autostrada è rimasta chiusa per ore, con uscita obbligatoria a Lazzate per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.

I bambini illesi ma spaventati

Tutti gli altri bambini presenti sul pullman, seppur illesi fisicamente, sono stati profondamente scossi dall’incidente. In evidente stato di shock, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Solo in serata hanno potuto riabbracciare i loro genitori, arrivati da Cazzago Brabbia non appena appresa la notizia.

Le prime ipotesi sulla dinamica

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia stradale di Busto Arsizio, si tratterebbe di un tamponamento. Le cause al vaglio includono un possibile momento di distrazione, un malore improvviso o un colpo di sonno da parte dell’autista. La gita prevedeva il viaggio con due pullman: quello coinvolto trasportava una classe prima e una quarta elementare.

Il cordoglio delle istituzioni

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso tutto il suo dolore:

“La tragedia avvenuta sull’Autostrada Pedemontana provoca sgomento in tutti noi. Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia della docente morta nell’incidente e seguo con apprensione la situazione dei feriti e dei bambini coinvolti”.

Commosso anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha rivelato un legame personale con la scuola coinvolta:

“Una tragedia per il nostro piccolo paese dove ci conosciamo tutti. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia della maestra deceduta e sono vicino a tutte le maestre e alle famiglie dei piccoli scolari”.

USB scuola esprime dolore e sgomento “per la morte della giovane maestra, Domenica Russo, di soli 30 anni, in seguito al terribile incidente occorso all’autobus che trasportava suoi e altri bambini durante una gita scolastica. Una delle tante attività non retribuite, piene di responsabilità e di rischi che fanno parte di un mestiere fondamentale e spesso bistrattato“.

Un altro incidente a Torino nello stesso giorno

Poche ore dopo, un secondo incidente ha coinvolto un pullman scolastico a Torino, tra corso San Maurizio e via Montebello. A bordo c’erano una cinquantina di studenti francesi, provenienti da Avignone. Il mezzo è finito contro gli alberi a bordo strada, danneggiando sette automobili. Cinque i feriti, tra cui l’autista, che ha riportato le contusioni più gravi.