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Agenzia delle Entrate assume 622 assistenti a tempo indeterminato: chi può fare domanda e il dettaglio da non sbagliare

DiRedazione

Pubblicato: 20 Mag, 2026 - ore: 00:03 #agenzia delle entrate, #bando di concorso
Errore al concorso per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle EntrateMaxi concorso all'Agenzia delle Entrate

Pubblicato il nuovo bando per assistenti gestionali, attenzione però: non basta il diploma

Nuova opportunità di ingresso nella Pubblica amministrazione con contratto stabile. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il bando per assumere 622 assistenti gestionali a tempo indeterminato in diverse sedi italiane.

Ma c’è un aspetto che sta generando molte domande tra i candidati: non si tratta di un concorso aperto a tutti.

Chi può partecipare davvero al concorso

La procedura è riservata ai soggetti appartenenti alle categorie previste dall’articolo 1 della legge 68/1999, dedicata al diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Tra i requisiti richiesti alla data di scadenza della domanda risultano:

  • appartenenza alle categorie previste dalla legge 68/1999;
  • iscrizione agli elenchi del collocamento mirato;
  • stato di disoccupazione;
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • posizione regolare rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
  • idoneità allo svolgimento delle mansioni previste.

Il dettaglio che molti rischiano di sottovalutare è proprio l’iscrizione al collocamento mirato: senza questo requisito non è possibile accedere alla selezione.

Che lavoro farà chi verrà assunto

Le nuove risorse saranno inserite nell’area assistenti, profilo assistente gestionale.

Le attività previste comprendono:

  • supporto amministrativo agli uffici;
  • attività di segreteria;
  • gestione degli archivi cartacei e digitali;
  • aggiornamento dati e utilizzo degli applicativi informatici.

Come presentare domanda e la data da segnare

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale ufficiale:

inPA – Portale Reclutamento

Per accedere servono credenziali SPID, CIE, CNS oppure eIDAS ed è necessario avere una PEC personale o domicilio digitale.

La scadenza è fissata alle 23:59 del 17 giugno 2026.

Come sarà la prova scritta

La selezione prevede una prova unica da 60 minuti con 50 quesiti a risposta multipla.

La distribuzione delle domande sarà questa:

  • 10 su diritto amministrativo;
  • 20 su compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Entrate;
  • 10 sul rapporto di pubblico impiego;
  • 5 di informatica;
  • 5 di inglese.

Per superare il test servirà almeno 21 punti su 30. Il calendario della prova sarà pubblicato il 28 luglio 2026 sul sito dell’Agenzia e su InPA con valore di notifica ufficiale.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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