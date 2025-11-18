Concorso pubblico 641 infermieri al Policlinico San Martino di Genova: i dettagli

Maxi concorso per infermieri al Policlinico San martino di Genova

Il bando di concorso pubblicato il 18 novembre in Gazzetta Ufficiale

Un maxi-reclutamento per rafforzare il sistema sanitario dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e dell’area metropolitana: è quanto emerge dalla Gazzetta Ufficiale numero 90 del 18 novembre 2025, che ufficializza l’apertura del concorso pubblico a gestione unificata per l’assunzione di 641 infermieri a tempo indeterminato. La selezione riguarda l’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, profilo sanitario dell’infermiere, e rappresenta una delle procedure più rilevanti degli ultimi anni per l’ospedale e la sanità ligure.

Il concorso arriva in un momento cruciale per la sanità pubblica, chiamata a far fronte alla cronica carenza di personale nei reparti ospedalieri e nei servizi territoriali. La delibera che autorizza la procedura, la n. 1764 del 17 ottobre 2025, ha dato il via a una selezione attesa da migliaia di professionisti.

Scadenze e modalità di partecipazione: cosa deve sapere chi vuole candidarsi

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi entro il 18 dicembre 2025. Come sempre avviene nei concorsi pubblici, il termine è perentorio: nessuna candidatura sarà accettata oltre la data limite.

Il testo completo del bando — dove sono indicati requisiti, modalità di presentazione della domanda, criteri di valutazione dei titoli, prove d’esame e documentazione obbligatoria — è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 45 del 5 novembre 2025.

Le prove previste seguono lo schema ormai consolidato delle selezioni sanitarie:

prova scritta a contenuto teorico–pratico,

a contenuto teorico–pratico, prova orale su competenze professionali, deontologia e legislazione sanitaria,

su competenze professionali, deontologia e legislazione sanitaria, valutazione dei titoli professionali e formativi.

Il concorso è gestito in forma unificata dall’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, struttura di riferimento della sanità ligure e centro coordinatore della procedura.

Dove reperire il bando e informazioni utili

Gli aspiranti infermieri possono consultare la documentazione ufficiale sul sito istituzionale:

👉 www.ospedalesanmartino.it

Per chiarimenti aggiuntivi, l’IRCCS San Martino ha messo a disposizione una linea informativa attiva dal lunedì al venerdì, escluso il sabato, dalle 11:00 alle 12:30 ai numeri:

📞 010 555 8714 — 2642 — 3322 — 2230

È consigliabile contattare la struttura solo dopo aver letto attentamente il bando completo, così da ottenere risposte precise e puntuali.

641 posti indeterminati: un’opportunità strategica per tutto il comparto sanitario

L’assunzione di 641 infermieri rappresenta un intervento destinato ad avere un forte impatto operativo. Gli ospedali e i servizi territoriali necessitano di personale qualificato per mantenere standard adeguati di assistenza, soprattutto a fronte dell’aumento della domanda sanitaria, della pressione sui pronto soccorso e della necessità di potenziare nuovi modelli di cura a livello domiciliare.

La regione, attraverso questo concorso, punta a consolidare i reparti più sotto-stress, garantire continuità assistenziale e rispondere in modo più efficace alle esigenze dei pazienti cronici e fragili. Per molti professionisti, l’occasione rappresenta la possibilità di ottenere un contratto stabile, elemento sempre più raro nel settore sanitario.