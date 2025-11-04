Notizie Audaci

Cuneo, concorso pubblico per 30 infermieri e 10 tecnici di radiologia a S. Croce e Carle: come partecipare

DiRedazione

Pubblicato: 4 Nov, 2025 - ore: 21:46 #concorso, #Cuneo, #gazzetta ufficiale, #Infermiere
concorso infermieriConcorso pubblico per infermieri all'ospedale di Cuneo

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha ufficialmente indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 30 infermieri e 10 tecnici sanitari di radiologia medica, figure sempre più richieste all’interno del sistema sanitario nazionale. Il reclutamento avverrà tramite titoli ed esami e prevede un contratto a tempo pieno e indeterminato, garantendo stabilità lavorativa e prospettive di crescita professionale all’interno di una delle strutture sanitarie più riconosciute del Piemonte.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata:
👉 https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it

Scadenza per presentare la domanda

La scadenza è fissata al 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, avvenuta lo scorso 4 novembre 2025. Questo significa che i candidati avranno tempo fino ai primi giorni di dicembre per completare l’iscrizione.

Il bando integrale, con tutte le informazioni su requisiti specifici, titoli valutabili e modalità di svolgimento delle prove, è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 22 ottobre 2025, nella sezione “Avvisi e concorsi”. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare direttamente l’Ufficio Concorsi dell’Azienda al numero 028184.4532 – 028184.4351, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.

Profili richiesti

I posti messi a concorso riguardano due profili professionali fondamentali:

  • 30 infermieri (Area dei professionisti della salute e dei funzionari)
    Richiesto il possesso di laurea in Infermieristica o titolo equipollente e iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI).
  • 10 tecnici sanitari di radiologia medica
    Necessaria la laurea in Tecniche di Radiologia Medica o titolo equivalente, con iscrizione all’albo professionale TSRM-PSTRP.

Per entrambe le figure è previsto un percorso selettivo articolato in:
✔︎ valutazione dei titoli,
✔︎ prova scritta,
✔︎ prova orale, con eventuali quesiti su legislazione sanitaria, deontologia professionale e conoscenza delle normative in materia di pubblica amministrazione. PROVA SCRITTA, PRATICA ED ORALE SARANNO ESPLETATE NELLA STESSA GIORNATA IN DATA 15.12.2025 per il bando di concorso per infermieri. PROVA SCRITTA, PRATICA ED ORALE SARANNO ESPLETATE NELLA STESSA GIORNATA IN DATA 11.12.2025 per i tecnici sanitari di radiologia sanitaria.

Un’opportunità per giovani e professionisti

Questo concorso rappresenta una concreta occasione per chi desidera inserirsi stabilmente nel settore sanitario pubblico. L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle è riconosciuta come centro di eccellenza in diverse specialità cliniche e parte integrante della rete ospedaliera piemontese. L’assunzione di nuovo personale rientra nei piani di potenziamento dei servizi e nel ricambio generazionale dopo i pensionamenti degli ultimi anni.

Come prepararsi

Gli aspiranti candidati sono invitati a:

  • leggere attentamente il bando ufficiale;
  • verificare il possesso dei requisiti;
  • preparare per tempo SPID, PEC e documentazione necessaria;
  • iniziare lo studio delle principali materie oggetto d’esame.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
