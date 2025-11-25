Notizie Audaci

Piemonte, pubblicati i concorsi per 51 nuovi posti nella Sanità regionale

25 Nov, 2025 - ore: 22:14
I bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

Sono stati ufficialmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 25 novembre e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2025 i nuovi bandi dell’Azienda Sanitaria Zero di Torino, che mettono a disposizione complessivamente 51 posti a tempo indeterminato all’interno delle strutture sanitarie piemontesi.

Si tratta di concorsi particolarmente attesi, destinati a rafforzare organici che in molte realtà sono da tempo sotto pressione.

Diciotto posti per infermieri

Il primo bando riguarda la copertura di 18 posti da infermiere nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. I posti saranno distribuiti tra le diverse aziende sanitarie regionali, uno per ciascuna ASR aderente.

La domanda può essere presentata solo in modalità telematica e deve essere inoltrata entro le 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il testo completo è disponibile sul sito della Regione Piemonte e su www.aziendazero.piemonte.it.

Per informazioni si può contattare la Struttura Complessa Risorse Umane in via San Secondo 29-bis a Torino ai numeri: 011/5662704 – 2140 – 2059 – 011/5665435.

Diciassette posti per tecnici sanitari di radiologia

Il secondo bando riguarda 17 posti per tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), sempre con contratto a tempo indeterminato e ripartiti tra le varie aziende sanitarie piemontesi.

Anche in questo caso l’iscrizione è consentita esclusivamente tramite la procedura online indicata nel bando e con la stessa scadenza temporale del concorso per infermieri.

Sedici posti per tecnici di laboratorio biomedico

Il terzo concorso dell’Azienda Sanitaria Zero mette a disposizione 16 posti da tecnico sanitario di laboratorio biomedico, uno per ciascuna ASR aderente.

Analoghe modalità anche per questo bando: presentazione telematica e scadenza fissata al trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

