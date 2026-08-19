Sara Brugnatelli muore in Albania pochi giorni dopo le nozze: morto anche il marito, choc a Erbusco

Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni

La 26enne bresciana è deceduta insieme al marito Kleo Vrioni, 25 anni, e a un ragazzo di 15 anni: altri due passeggeri sono rimasti feriti

Era diventata moglie appena pochi giorni fa. Una vacanza in Albania, che avrebbe dovuto essere un momento di festa per Sara Brugnatelli, 26 anni, originaria di Erbusco, in provincia di Brescia, si è trasformata invece in una tragedia. La giovane è morta nella notte in un grave incidente stradale avvenuto a Manëz, nella zona di Durazzo.

Nello schianto ha perso la vita anche il marito, Kleo Vrioni, 25 anni, di nazionalità albanese, mentre la terza vittima è un ragazzo di 15 anni che si trovava a bordo della stessa automobile. Altre due persone, di 25 e 16 anni, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale a Tirana. Il sedicenne, secondo le prime informazioni, sarebbe in condizioni gravi.

Lo schianto poco dopo le 2 di notte

L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 di notte a Manëz, località appartenente alla municipalità di Durazzo e situata a circa 30 chilometri a ovest di Tirana. La vettura, una Bmw, stava percorrendo una strada della zona quando, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, alla guida c’era il 25enne Kleo Vrioni. L’auto avrebbe perso il controllo finendo contro un manufatto in cemento. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai tre occupanti deceduti.

Le autorità albanesi hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica. Tra le ipotesi riportate dai media locali c’è anche quella di una possibile velocità elevata, ma non ci sono al momento conclusioni definitive sulle cause dello schianto.

Sara e Kleo si erano sposati domenica

La tragedia rende ancora più drammatico il racconto della giovane coppia. Secondo quanto riferito dai media online albanesi, Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni si erano sposati domenica scorsa, appena pochi giorni prima dell’incidente.

La 26enne, residente a Erbusco, era quindi arrivata in Albania insieme al marito per trascorrere un periodo di vacanza. Una serata trascorsa fuori si è conclusa nel modo più tragico.

Secondo alcune ricostruzioni pubblicate dalla stampa locale, i cinque giovani si trovavano a bordo dell’auto dopo essere stati in un locale della zona di Maminas. Il gruppo stava facendo rientro quando si è verificato lo schianto.

Per Sara e Kleo quella che doveva essere l’inizio della loro vita matrimoniale è diventata invece una tragedia a pochi giorni dalle nozze.

Tre morti e due feriti: indagini sulla dinamica

La polizia albanese ha confermato che nell’incidente sono morte tre persone. Oltre alla coppia, ha perso la vita un ragazzo di 15 anni che viaggiava sulla Bmw.

Gli altri due occupanti sono stati soccorsi e trasferiti in una struttura ospedaliera di Tirana. Uno dei feriti avrebbe 25 anni, mentre l’altro è un ragazzo di 16 anni le cui condizioni vengono indicate come più serie.

Gli investigatori stanno ora lavorando per stabilire perché il conducente abbia perso il controllo dell’auto. Saranno fondamentali gli accertamenti sul veicolo, i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente e la ricostruzione degli ultimi momenti prima dell’impatto.

Al momento non risultano elementi che consentano di attribuire con certezza una responsabilità: la dinamica resta al vaglio delle autorità albanesi.

Il dolore per una giovane vita spezzata

La notizia della morte di Sara Brugnatelli ha raggiunto rapidamente anche la provincia di Brescia, dove la giovane era conosciuta e viveva. La sua scomparsa rappresenta l’ennesima tragedia che coinvolge una giovane italiana all’estero.

A rendere ancora più dolorosa la vicenda sono le circostanze temporali: Sara aveva soltanto 26 anni ed era diventata sposa pochi giorni prima di morire.

La sua vita si è interrotta insieme a quella del marito e del quindicenne che viaggiava con loro. Per gli altri due passeggeri feriti resta ora da affrontare il percorso di cura dopo un incidente che ha cancellato in pochi istanti tre vite.

Le autorità continueranno gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato l’uscita di strada della Bmw. Saranno le conclusioni dell’inchiesta a chiarire se abbiano inciso la velocità, le condizioni della strada, eventuali altri fattori o una combinazione di elementi.

Intanto, a Erbusco, il dolore si concentra sulla storia di una 26enne partita per l’Albania dopo aver appena coronato il suo matrimonio e che non farà più ritorno a casa.