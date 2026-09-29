Salerno, oltre 3.400 studenti coinvolti nel progetto sulla sicurezza stradale: al via la quarta edizione di «Non fare lo sbronzo»

Non fare lo sbronzo, quarta edizione a Salerno

Il progetto dell’A.C.I. Salerno coinvolge 67 plessi scolastici

Salerno punta sulla prevenzione e sulla formazione delle nuove generazioni con la quarta edizione di «Non fare lo sbronzo: proteggi la vita, l’ambiente, la città», il progetto organizzato dall’A.C.I. Automobile Club Salerno e promosso dal Comune di Salerno, ideato da Monica De Santis.

L’iniziativa, che gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e dei patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Consiglio Regionale della Campania, della Provincia di Salerno e dell’Ufficio Scolastico X Territoriale di Salerno, raggiunge quest’anno un risultato particolarmente significativo.

Sono infatti 3.400 gli studenti coinvolti, appartenenti a tutti i 17 istituti scolastici secondari di secondo grado presenti sul territorio cittadino, agli 11 istituti comprensivi e a una scuola paritaria, per un totale di 67 plessi.

Il percorso si allarga anche alle scuole medie

La principale novità della quarta edizione è l’estensione del progetto agli alunni delle scuole medie, con l’obiettivo di anticipare il percorso di educazione alla sicurezza stradale e alla cittadinanza responsabile.

Gli studenti saranno accompagnati in un percorso che affronterà non soltanto i comportamenti corretti sulla strada, ma anche i temi della tutela dell’ambiente, del rispetto degli spazi urbani e della responsabilità individuale.

A sostenere il progetto ci sarà una vasta rete di istituzioni e realtà operative del territorio.

Dalla Polizia Stradale ai Vigili del Fuoco: una rete al fianco degli studenti

Tra i partner coinvolti figurano la Polizia di Stato, con la Polizia Stradale e la Polizia Postale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Reggimento Cavalleggeri Guide 19°, la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale di Salerno e la Protezione Civile di Salerno.

Al percorso partecipano inoltre la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Asl di Salerno, l’Emergenza Urgenza 118, la Croce Rossa, Confartigianato Salerno, Energyco, la Centrale del Latte, la Fondazione Mendozzi e l’Archeoclub Il Torrione.

Una rete ampia che permetterà agli studenti di confrontarsi direttamente con professionisti e operatori impegnati ogni giorno nei settori della sicurezza, dell’emergenza, della salute e della tutela del territorio.

Si parte il primo ottobre con la giornata inaugurale

Il calendario prenderà il via giovedì 1 ottobre 2026 e proseguirà fino al 13 maggio 2027.

La giornata inaugurale comincerà alle 9 nella sede dell’A.C.I. Salerno, in via Vicinanza, traversa di corso Garibaldi, dove saranno presenti gli studenti dell’Istituto Focaccia di via Monticelli.

Alle 9.30, contemporaneamente, gli studenti dell’Istituto Focaccia di via Monticelli Alto si ritroveranno invece in piazza Mazzini per un incontro con gli agenti della Polizia Municipale.

Il programma proseguirà venerdì 2 ottobre con le attività rivolte anche agli studenti più giovani. Alle 9 è previsto il primo appuntamento alla scuola elementare Giacinto Vicinanza, mentre alle 10 si terrà l’incontro con gli alunni della scuola media Pirro.

Video, disegni e idee per la città: arrivano i concorsi

La formazione sarà accompagnata da una serie di concorsi gratuiti, ai quali gli studenti potranno partecipare individualmente oppure come classe.

I ragazzi saranno chiamati a esprimere creatività e sensibilità sui temi affrontati dal progetto attraverso video, disegni, elaborati grafici e proposte di idee per la città.

Un modo per trasformare le attività formative in un’occasione concreta di partecipazione, lasciando agli studenti la possibilità di raccontare attraverso linguaggi diversi il proprio modo di intendere sicurezza, ambiente e cittadinanza.

Il sostegno delle associazioni e delle istituzioni

La quarta edizione di «Non fare lo sbronzo» può contare anche sul supporto e sul patrocinio di numerose associazioni, enti e realtà del territorio.

Tra queste figurano Rai Campania, Polizia Ferroviaria, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Associazione Finanzieri d’Italia, Associazione Arma Aeronautica, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Marinai d’Italia e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Al progetto aderiscono inoltre il Gruppo Trasmettitori Generale Giuseppe Perotti, la Compagnia d’Onore A.U.C. Ettore Rosso, l’Ordine dei Giornalisti della Campania, il Coni Campania, la Camera di Commercio di Salerno, la Fondazione della Scuola Medica Salernitana, Fondazione Carisal, Associazione Sportello Rosa, Onmic, Dynamic School, Sara Assicurazioni, Lega Navale Salerno, Salerno Pulita, Copagri, 100 Moggi, Aci Sport, Aci Global Service, Club Aci Storico e Teatro delle Arti.

Con oltre 3.400 studenti e 67 plessi coinvolti, «Non fare lo sbronzo» si prepara così a vivere la sua quarta edizione con un percorso che accompagnerà le scuole salernitane per diversi mesi, con l’obiettivo di portare tra i banchi una maggiore consapevolezza sui comportamenti alla guida e sulla responsabilità verso la comunità e il territorio.