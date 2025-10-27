Notizie Audaci

Affitti brevi, Giorgetti: ‘Airbnb ha distrutto il mercato’, la proposta dello sconto: a chi spetterebbe

Pubblicato: 27 Ott, 2025 - ore: 17:30 #Affitti brevi, #Airbnb, #Giancarlo Giorgetti
Giancarlo GiorgettiGiancarlo Giorgetti

Pressioni in Manovra: l’ipotesi dello sconto fiscale solo per chi affitta a famiglie italiane

Gli affitti brevi sono diventati la nuova emergenza nazionale. Non lo dice un sindacato, non lo dice un’associazione di inquilini: lo ammette il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Intervistato a Quarta Repubblica su Rete 4, ha sganciato la bomba:

“Il problema non sono i proprietari di casa, il problema è Airbnb e tutto questo meccanismo che ha distrutto il mercato degli affitti”.

Una frase che riassume il clima dentro il governo: pressione fiscale sugli affitti brevi e sostegno a chi affitta a uso abitativo tradizionale. La battaglia è ufficialmente aperta.

La cedolare secca cambia davvero? Cosa vuole il governo

La discussione è nella Legge di Bilancio. Oggi chi affitta una seconda casa può applicare cedolare secca al 21%. Ma il governo vuole differenziare fiscalmente tra chi mette appartamenti sul mercato per turisti e chi affitta a studenti e famiglie.
Giorgetti lo dice chiaro:

“Bisogna capire se dobbiamo premiare le locazioni abitative o quelle per i turisti stranieri”.

Tradotto: più tasse sugli affitti brevi, premi fiscali per chi affitta a lungo termine. Uno spostamento di linea politica che rompe un equilibrio durato dieci anni.

Airbnb sotto accusa: cosa sta succedendo nelle città italiane?

Le grandi città denunciano da anni spopolamento residenziale e aumento dei canoni. Nei centri storici interi quartieri sono diventati hotel diffusi.

Secondo Nomisma, in città come Milano, Firenze, Bologna e Venezia oltre il 25% delle case sfitte è stato convertito in affitto turistico. Risultato: canoni in crescita del +35% in due anni, studenti fuori sede in emergenza, giovani costretti a lasciare i centri urbani.

La mossa politica di Lupi: cedolare secca giù per chi affitta a lungo

In Parlamento il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha presentato un emendamento che spacca la maggioranza:

  • Cedolare secca al 15% per chi affitta a lungo termine
  • Tassazione più alta per chi fa affitti brevi turistici

Una misura apertamente “anti-Airbnb”. Giorgetti non smentisce, Salvini si smarca, Forza Italia osserva. La lobby immobiliare è in allarme.

Lepore: “Gli affitti brevi spengono le città, serve uno stop mirato”

Durissimo il sindaco di Bologna Matteo Lepore:

“In alcune zone gli affitti brevi hanno spopolato interi quartieri. Meno residenti significa meno sicurezza e più degrado. Qui non si tratta di vietare, ma di frenare l’abuso”.

Lepore sa che i sindaci non hanno strumenti legali per limitare gli affitti brevi, e chiede al governo poteri speciali:

“Un sindaco non può regolamentare gli affitti brevi. Questo è inaccettabile”.

Perché gli affitti brevi fanno esplodere i canoni?

Il nodo è semplice e devastante:

  • Un appartamento da 60mq affittato a una famiglia rende 900 euro al mese
  • Lo stesso appartamento su Airbnb rende 2.500 euro al mese
    Risultato: i proprietari ritirano case dal mercato residenziale, gli affitti salgono, la classe media crolla.

Giorgetti: “Non è uno schiaffo alla classe media”

Accusato di colpire piccoli proprietari, Giorgetti respinge:

“Non è uno schiaffo alla classe media. Per la prima volta abbiamo riduzioni fiscali. Ma difendo il diritto alla casa”.

Aumenti Iva, tagli, stretta fiscale: la Manovra è già tesa. Questo tema rischia di diventare la mina politica di fine anno.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

