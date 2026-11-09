Sinner, Valentino Rossi svela: «Il ginocchio gli dà fastidio». E Laila festeggia da single: la frecciatina nel giorno dei 26 anni

Sinner e Valentino Rossi

Il campione di MotoGP racconta a Radio Deejay il primo incontro con Jannik a Milano e dà qualche indicazione sulle sue condizioni fisiche

Da una parte le condizioni fisiche di Jannik Sinner, raccontate da un incontro inedito con Valentino Rossi. Dall’altra il compleanno di Laila Hasanovic, festeggiato in Danimarca senza alcun riferimento al campione azzurro. Due vicende che si intrecciano mentre continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulla situazione sentimentale del numero uno del tennis.

A raccontare il primo faccia a faccia con Sinner è stato proprio il nove volte campione del mondo di motociclismo, intervenuto a Radio Deejay. I due non si erano mai incontrati prima: l’occasione è arrivata a Milano, dove il tennista si trova per affrontare il problema al ginocchio che lo sta tenendo lontano dalle competizioni.

Valentino Rossi: «Il ginocchio gli dà un po’ fastidio»

È stato un messaggio a Jannik a favorire l’incontro. Rossi ha spiegato che il proprio preparatore gli aveva riferito della presenza a Milano anche dello staff del tennista. Scoperto che alloggiavano nello stesso albergo, ha deciso di contattarlo.

«È qui per cercare di risolvere, gli dà un po’ fastidio», ha raccontato il pilota rispondendo a una domanda sulle condizioni del ginocchio dell’altoatesino. Una frase che offre un’indicazione sul problema fisico, senza però chiarire tempi e modalità del recupero.

Il primo impatto personale è stato decisamente positivo. «È bello, è in forma… è un bel ragazzone alto, più alto di me, molto sorridente, mi ha fatto una bella impressione», ha aggiunto Rossi. Un incontro tra due fuoriclasse dello sport italiano che non avevano ancora avuto l’occasione di conoscersi di persona.

Per Sinner, in questa fase, la priorità resta risolvere il fastidio al ginocchio e lavorare per tornare nelle migliori condizioni possibili. Le parole di Rossi non forniscono una diagnosi né una previsione sul rientro, ma confermano che il tennista è a Milano per occuparsi del problema.

Laila Hasanovic compie 26 anni: festa in Danimarca senza Sinner

Mentre Jannik è concentrato sul recupero, Laila Hasanovic ha festeggiato il suo 26esimo compleanno, domenica 8 novembre, nella sua Copenaghen. La modella danese ha trascorso la giornata circondata dalle amiche, alternando momenti di relax e appuntamenti mondani.

Il programma è stato all’insegna del benessere, con yoga e sauna, prima di una festa elegante. Per l’occasione Hasanovic ha scelto un look appariscente, con un bustino abbinato a una gonna di piume. Prima ha partecipato agli Elle Awards, poi ha proseguito i festeggiamenti con una torta e le persone più vicine.

Sui social ha condiviso alcuni momenti della giornata, accompagnandoli con un messaggio di gratitudine: «Grazie per tutti gli auguri di compleanno. Mi sento davvero benedetta e fortunata a essere dove sono oggi, circondata dalle persone migliori».

Nelle sue storie e nei contenuti pubblicati non è comparso Sinner. Un’assenza che ha attirato l’attenzione dei fan, soprattutto perché da giorni circolano voci su una possibile pausa nella relazione. Ma il silenzio della modella e del tennista non consente, da solo, di considerare confermata una rottura.

Laila Hasanovic

La stagione dello Scorpione e gli indizi sulla coppia

A rendere ancora più chiacchierato il compleanno è stato il riferimento alla Scorpio season, la stagione dello Scorpione, segno zodiacale di Laila. Un richiamo ironico che alcuni hanno interpretato come una frecciatina, anche alla luce delle indiscrezioni sulla situazione con Sinner.

La coppia, che aveva reso pubblica la propria relazione poco più di un anno fa, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla vita privata. Negli ultimi giorni, tuttavia, l’assenza di riferimenti reciproci e alcuni segnali social hanno alimentato le ipotesi di una pausa.

A complicare ulteriormente il quadro sono arrivate anche le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia su un possibile avvicinamento di Sinner alla modella trentina ed ex pallavolista Greta Galassi, vicenda già raccontata da Notizie Audaci. Anche su questo fronte, però, non sono arrivate conferme dai diretti interessati.

Per ora restano due immagini distinte: Sinner impegnato a risolvere il problema al ginocchio, con Valentino Rossi che ne ha raccontato il primo incontro, e Laila che celebra i suoi 26 anni lontana dai riflettori della coppia. Gli indizi continuano ad alimentare il gossip, ma per conoscere davvero lo stato della relazione servirà una parola dei protagonisti.