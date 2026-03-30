Roma, accoltella e tenta di investire la compagna per gelosia: arrestato a Casal Bruciato

La violenza si è consumata a Casal Bruciato

La lite per gelosia degenerata in aggressione

Doveva essere un chiarimento tra fidanzati, si è trasformato in un’escalation di violenza. È accaduto a Casal Bruciato, quartiere della periferia est di Roma, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con accuse pesanti: rapina e lesioni personali aggravate.

Tutto è iniziato intorno alle nove di sera, quando una donna ha chiamato il numero unico di emergenza raccontando di essere stata aggredita dal proprio compagno. All’arrivo degli agenti del Commissariato Sant’Ippolito, la scena era già drammatica: la vittima era in lacrime, ferita a un braccio e visibilmente sotto shock.

L’incontro in un bar e l’escalation di violenza

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vicenda ha avuto origine in un bar della zona. L’uomo avrebbe atteso la compagna per affrontarla, ma fin da subito il confronto si è trasformato in un attacco verbale.

Alla base della lite, una gelosia ossessiva legata a una foto pubblicata sui social. Da lì, le offese e la tensione crescente.

Il passaggio alla violenza fisica sarebbe avvenuto poco dopo, quando i due sono saliti a bordo dell’auto della donna per discutere lontano da occhi esterni. In quel momento, secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a colpirla e a strapparle gli oggetti di valore.

Rapina e aggressione: la violenza dentro l’auto

Nel corso della lite, il 45enne avrebbe sottratto alla compagna alcuni gioielli — un orologio, anelli e bracciali — paradossalmente regali fatti da lui stesso in passato.

Ma la situazione è precipitata ulteriormente.

Quando la donna ha cercato di difendersi, arrivando anche a mordere l’uomo a un dito, lui avrebbe estratto un coltello e iniziato a colpirla. Nel tentativo di proteggersi, la vittima ha riportato ferite gravi alle mani e alle braccia, usate come scudo contro i fendenti.

Il tentativo di investimento e la fuga

La violenza non si è fermata ai colpi di arma bianca.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe anche tentato di investire la donna con l’auto, inserendo la marcia mentre lei cercava di allontanarsi. Un gesto che segna un ulteriore salto di gravità nella dinamica dell’aggressione.

Nonostante ciò, la vittima sarebbe stata convinta a risalire in macchina, dove l’uomo avrebbe ripreso a colpirla. Solo in un secondo momento la donna è riuscita a divincolarsi definitivamente e a chiedere aiuto.

L’arresto dopo pochi minuti

La risposta delle forze dell’ordine è stata immediata.

Grazie alla segnalazione diramata dalla Sala operativa della Questura, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare l’uomo in pochi minuti. Al momento del fermo aveva ancora con sé un coltello e gli oggetti sottratti alla vittima.

Elementi che hanno contribuito a delineare un quadro accusatorio già grave nelle prime fasi dell’indagine.

Una violenza che nasce dal controllo

Dietro l’episodio emerge un elemento ricorrente: la gelosia trasformata in controllo e aggressività.

Quello che in apparenza era un litigio di coppia si è rapidamente trasformato in un episodio di violenza estrema, con un’escalation che ha messo a rischio la vita della vittima.

L’uomo è stato arrestato ed è ora gravemente indiziato dei reati contestati. Resta la fotografia di una serata che, partita come un incontro tra due persone legate da una relazione, si è conclusa in un incubo fatto di sangue e paura.