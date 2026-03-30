Caso Pamela Genini, la madre implora: ‘Ridatemi mia figlia’, Francesco Dolci rivela: ‘So troppo, mi minacciano’

Francesca Dolci e la mamma di Pamela Genini

La profanazione della tomba a Strozza e l’orrore scoperto

Un incubo che non conosce tregua. Dopo l’omicidio avvenuto a Milano il 15 ottobre scorso, il caso di Pamela Genini, 29 anni, si arricchisce di un nuovo capitolo inquietante.

Lunedì scorso, nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, è stata fatta una scoperta sconvolgente: la bara della giovane è stata aperta, il corpo profanato e la testa portata via. Un gesto che va oltre ogni logica, che trasforma un delitto già brutale in un caso dai contorni ancora più oscuri.

Gli inquirenti sono al lavoro per capire dinamiche e responsabilità, ma il clima attorno alla vicenda è diventato sempre più carico di tensione e interrogativi.

Il dolore della madre: “Non possiamo più andare avanti”

A dare voce allo strazio della famiglia è stata la madre della vittima, intervenuta alla trasmissione Dentro la notizia. Le sue parole restituiscono la misura di un dolore che si rinnova ogni giorno.

“Stiamo vivendo un incubo continuo, è un dramma sopra l’altro. Non so come fare ad andare avanti senza poter seppellire mia figlia”, ha dichiarato con voce spezzata.

L’appello è diretto, quasi disperato: “Vi prego, aiutatemi a ritrovarla, non ce la facciamo più”.

Un grido che si carica anche di un significato simbolico, nel pieno della Settimana Santa: la speranza che qualcuno possa parlare, che emerga un elemento decisivo, che chi sa qualcosa trovi il coraggio di rompere il silenzio.

La madre chiede una cosa semplice e insieme impossibile: poter restituire dignità alla figlia, darle una sepoltura, chiudere almeno una parte di questo dolore.

L’omicidio di Milano e le 24 coltellate

Il nome di Pamela Genini era già entrato nelle cronache lo scorso autunno, quando la giovane modella era stata uccisa a Milano con 24 coltellate dall’ex compagno, il cinquantaduenne Gianluca Soncin.

Un delitto che aveva scosso l’opinione pubblica per la sua violenza e per il contesto relazionale in cui era maturato. Ora, però, la vicenda sembra aver superato i confini del femminicidio, aprendo scenari che gli investigatori stanno cercando di decifrare.

La profanazione della tomba rappresenta un salto ulteriore, difficile da incasellare in una dinamica lineare.

Le parole di Francesco Dolci: minacce e sospetti

A intervenire pubblicamente è stato anche Francesco Dolci, che ha riferito a Ore 14 di aver subito pressioni e intimidazioni dopo la morte di Pamela.

“So troppe cose, ne ho già dette molte agli inquirenti ma ho ancora tanto da dire”, ha dichiarato, parlando apertamente di un possibile “disegno criminoso”.

Secondo il suo racconto, negli ultimi mesi sarebbe stato vittima di minacce e aggressioni, con episodi che avrebbero l’obiettivo di impedirgli di parlare. Tra questi, anche la forzatura della cassetta della posta mentre stava preparando un comunicato con il suo legale.

Dolci lascia intendere che la vicenda possa essere più complessa di quanto appaia: non un gesto isolato, ma qualcosa di collegato a elementi già emersi nelle indagini.

Un caso ancora aperto tra dolore e interrogativi

Le indagini sono in corso e la Procura mantiene il massimo riserbo. Al momento non ci sono risposte definitive su chi abbia profanato la tomba e con quali motivazioni.

Resta una vicenda che unisce violenza, mistero e sofferenza familiare, con un livello di crudeltà che continua a colpire l’opinione pubblica.

Nel frattempo, la richiesta della madre resta sospesa: trovare ciò che è stato portato via e restituire a Pamela una dignità che, anche dopo la morte, le è stata negata.