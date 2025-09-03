Giallo a Salerno: 51enne parcheggiatore abusivo trovato morto in via Clark, indagini in corso

Il luogo dove è stato ritrovato il 51enne parcheggiatore abusivo

L’allarme lanciato da una donna

Mistero questa sera nella zona orientale di Salerno, dove è stato ritrovato senza vita un uomo di 51 anni, conosciuto in zona come parcheggiatore abusivo nei pressi del cinema The Space. La tragedia si è consumata in via Generale Clark, traversa di via Claudio De Marco. A lanciare l’allarme è stata una donna che, intorno alle ore serali, ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un corpo riverso sull’asfalto.

Come è avvenuto il ritrovamento?

Secondo quanto ricostruito, il corpo dell’uomo è stato notato anche da alcuni automobilisti in transito lungo Viale De Marco. La scena era inquietante: il 51enne era a torso nudo, privo di pantaloni, con la maglietta rinvenuta accanto al corpo. Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti della Polizia di Stato, il personale del 118 e il medico legale incaricato dalla Procura, che ha effettuato un primo esame esterno per stabilire le cause del decesso.

Chi era la vittima?

L’uomo, ancora non identificato ufficialmente dalle autorità, era noto nel quartiere come parcheggiatore abusivo, operante tra via Clark e l’area dello stadio Arechi di Salerno, in particolare vicino al cinema The Space. Le prime informazioni indicano che si trattava di un uomo di carnagione chiara, di 51 anni, la cui vita si svolgeva prevalentemente nella zona dove è avvenuto il ritrovamento. La sua attività, pur non regolamentata, lo rendeva un volto conosciuto dai residenti e dai frequentatori della zona.

Ipotesi sulle cause della morte

Secondo gli inquirenti, il decesso potrebbe essere riconducibile a cause naturali, probabilmente un malore improvviso. Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti da parte del medico legale e della Polizia Scientifica per confermare l’ipotesi e fugare ogni dubbio. Al momento, non ci sono segni evidenti di violenza, e la dinamica suggerisce un evento naturale, ma le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

Indagini in corso

Gli agenti hanno già avviato i primi rilievi per raccogliere elementi utili all’identificazione e ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo. La zona è stata perlustrata con attenzione, e gli investigatori stanno ascoltando eventuali testimoni che possano fornire informazioni aggiuntive. La Procura seguirà da vicino il caso, mentre il medico legale completerà l’esame esterno prima di eventuali analisi più approfondite.