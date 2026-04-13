Vinitaly, muore l’imprenditore Stefano Adamo: ‘Malore improvviso durante il pranzo’, choc tra gli stand

Stefano Adamo

Chi era Stefano Adamo e cosa è successo al Vinitaly?

Una fiera, un pranzo tra colleghi, poi il silenzio improvviso. La morte di Stefano Adamo, 51 anni, scuote il mondo dell’agroalimentare e lascia sgomenta la platea del Vinitaly.

L’imprenditore pugliese si trovava a Verona, non come espositore ma come visitatore, ospite di alcuni amici. Era il primo giorno della manifestazione, uno di quei momenti in cui si incrociano affari, racconti e tradizioni.

Poi, all’improvviso, qualcosa si spezza.

Cosa è successo davvero durante il pranzo?

Il malore arriva mentre Adamo è seduto a tavola, all’interno di uno stand nel padiglione 7. I presenti parlano di un episodio improvviso, senza segnali premonitori.

Si è parlato inizialmente di un possibile soffocamento, forse causato da un boccone — una mozzarella, secondo alcune ricostruzioni. Ma al momento non ci sono certezze.

Quello che è certo è che l’imprenditore ha avuto un arresto cardiaco.

I soccorsi sono stati immediati: i medici presenti in fiera e le unità di emergenza hanno tentato la rianimazione sul posto, prima del trasporto urgente all’ospedale di Borgo Roma.

Ma nel pomeriggio, intorno alle 16, è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire:

Stefano Adamo non ce l’ha fatta.

Malore o soffocamento? I dubbi sulle cause della morte

Le cause del decesso restano ancora da chiarire. Due le ipotesi principali:

malore improvviso

episodio di soffocamento

Sarà necessario attendere eventuali accertamenti medici per stabilire cosa sia accaduto esattamente in quei minuti drammatici.

Nel frattempo, resta una dinamica sospesa tra fatalità e tragica coincidenza.

Dal Salento al Vinitaly: la storia di un imprenditore

Adamo non era solo un nome tra tanti. Era un volto noto nel tessuto produttivo del Salento.

Originario di Alliste, guidava insieme alla famiglia un’azienda agricola storica, specializzata nella produzione di olio e patate. Ma negli ultimi anni aveva dato una svolta innovativa al progetto.

Aveva creato un e-commerce di prodotti artigianali e lanciato il gin “Gina”, un distillato ispirato alle ricette della nonna, costruito sulle botaniche della tradizione salentina.

Un’idea che univa memoria e marketing, territorio e narrazione.

“Patata Joe” e il volto pubblico: tra tv e impresa

Tra amici e colleghi era conosciuto come “Patata Joe”, soprannome che racconta più di tante descrizioni: diretto, conviviale, autentico.

Nel 2022 aveva partecipato anche al programma

Il contadino cerca moglie, mostrando al pubblico la sua personalità fuori dagli schemi.

Un imprenditore capace di stare tra i campi e davanti alle telecamere, senza perdere identità.

Una tragedia che colpisce famiglia e territorio

Adamo lascia una figlia e una famiglia profondamente legata all’azienda: genitori e fratelli con cui condivideva lavoro e vita quotidiana.

La sua morte arriva nel luogo simbolo del settore, durante uno degli eventi più importanti dell’anno.

E proprio per questo l’impatto è ancora più forte:

una vita spezzata nel cuore del suo mondo.

Il vuoto improvviso e le domande aperte

La notizia si è diffusa rapidamente tra gli stand del Vinitaly, lasciando incredulità e silenzio.

Perché quando la morte arriva così, senza preavviso, non lascia spazio a spiegazioni immediate.

Resta solo una domanda, inevitabile:

si poteva evitare o è stata una fatalità assoluta?