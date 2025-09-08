Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Lusiana Conco, Stefano Angonese investito e ucciso a 13 anni mentre va alla sagra: l’appello del fratello

DiRedazione

Pubblicato: 8 Set, 2025 - ore: 17:13 #incidente, #Lusiana Conco
Stefano Angonese è stato travolto e ucciso a Tortima di Lusiana ConcoStefano Angonese è stato travolto e ucciso a Tortima di Lusiana Conco

L’incidente nella frazione di Tortima, l’automobilista non ha prestato soccorso

Un dramma che lascia senza fiato quello che si è consumato domenica 7 settembre a Tortima, frazione di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza. Un ragazzino di appena 13 anni, Stefano Angonese, è stato travolto e ucciso da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava camminando lungo la strada assieme a un coetaneo, diretto con lui verso la sagra paesana di Rubbio. Un’uscita spensierata che si è trasformata in tragedia.

L’impatto e i soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Stefano è stato colpito in pieno, mentre il suo amico, sbalzato in un fosso, ha riportato solo lievi ferite ed è già stato dimesso dall’ospedale. Inutili invece i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118: per Stefano non c’è stato nulla da fare. L’altro ragazzo, sbalzato in un fossato, se l’è cavata con ferite leggere ed è stato già dimesso dall’ospedale di Bassano.

Tra i primi a intervenire, il fratello maggiore e il papà, Moreno Angonese, che abitano a poca distanza dal luogo dell’incidente. Una corsa disperata, seguita dall’arrivo di residenti e automobilisti di passaggio, ma purtroppo vana.

Il pirata della strada in fuga

Il conducente dell’auto, dopo aver travolto i due ragazzi, si è dileguato senza fermarsi. I carabinieri di Bassano del Grappa, coordinati dalla Procura di Vicenza, stanno raccogliendo ogni elemento utile per risalire al responsabile. Il fratello della vittima, Samuele, ha lanciato un appello all’investitore: “Costituisciti”.

La speranza della comunità è che il pirata della strada venga presto individuato e assicurato alla giustizia. “Costituisciti, non scappare dalle tue responsabilità”, è l’appello accorato del fratello di Stefano, Samuele, rivolto direttamente all’investitore.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha scosso profondamente Lusiana Conco e tutto il Vicentino. Il sindaco, Antonella Corradin, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. L’istituto comprensivo locale, intanto, ha deciso di sospendere la festa di inizio anno scolastico, un evento che ogni anno rappresentava un momento di gioia per gli studenti.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Tragedia in moto sulla Valdurasca: addio a Yuri e Michela, fidanzati morti a 18 e 19 anni

Set 8, 2025 Redazione
Attualità

Siracusa, tre morti in uno scontro tra moto: muore coppia di Grammichele, bambino resta orfano

Set 7, 2025 Redazione
Attualità

Tragico scontro tra due motociclisti a Grandate: muoiono Laerte Gauli e Fabio Crescitelli

Set 7, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Lusiana Conco, Stefano Angonese investito e ucciso a 13 anni mentre va alla sagra: l’appello del fratello

Attualità

Tragedia in moto sulla Valdurasca: addio a Yuri e Michela, fidanzati morti a 18 e 19 anni

Tempo Libero

Buon onomastico Sergio oggi 8 settembre: immagini di auguri da condividere sui social

Sport

US Open 2025, Alcaraz batte Sinner e torna re di New York e numero uno: l’ironia durante la premiazione

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.