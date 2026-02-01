18enne investito e ucciso sulle strisce a Roma, bufera su un influencer: ‘Inquadra la salma’

Il luogo del tragico incidente

Tragedia nella notte in via Filippo Fiorentini

Un ragazzo di 18 anni è morto nella tarda serata di ieri dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Filippo Fiorentini, nella zona Tiburtina a Roma. Alla guida dell’auto, una Smart, c’era un uomo di 32 anni, anch’egli italiano.

L’impatto è stato fatale: per il giovane non c’è stato nulla da fare, ed è deceduto sul posto nonostante l’intervento dei soccorsi.

Auto sequestrata e conducente sottoposto ai test

Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre il conducente è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del VI Gruppo Torri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il video shock dell’influencer e l’indignazione del web

Alla tragedia si è aggiunta una polemica esplosa sui social dopo la pubblicazione di un video da parte dell’influencer noto come “Ottavo Re di Roma”. Nel filmato, girato pochi minuti dopo l’incidente, l’uomo commenta la scena invitando chi riprende con lo smartphone a mostrare il luogo della tragedia e la salma coperta dal telo isotermico: «Inquadra lì. Fai vedere ciò che è accaduto. C’è una salma a terra».

Il video, diffuso sui social, ha scatenato una valanga di critiche e insulti da parte degli utenti, che hanno accusato l’influencer di sciacallaggio e mancanza di rispetto per la vittima e i familiari. Molti commenti chiedono maggiore dignità e rispetto per chi perde la vita in simili circostanze.

Indagini in corso

Le indagini sull’incidente sono in corso e affidate alla Polizia locale, che dovrà chiarire le responsabilità e le cause dell’investimento mortale. Intanto, la vicenda continua a far discutere per il confine sempre più sottile tra cronaca, spettacolarizzazione del dolore e ricerca di visibilità sui social.