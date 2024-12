Mondiale per Club negli Stati Uniti: gli avversari di Inter e Juve, Trump: ‘Un evento fantastico’

Sessantatré partite in dodici stadi, undici città coinvolte, trentadue squadre al via suddivise in otto gironi da quattro: il nuovo Mondiale per Club è pronto a partire.

A Miami il sorteggio del Mondiale per Club: l’Inter trova River Plate, Monterrey, Urawa Red Diamonds

A Miami si è tenuta quest’oggi la cerimonia del sorteggio della manifestazione che scatterà il prossimo 15 di giugno e vivrà la finalissima il 13 di luglio. Con due italiane ai nastri di partenza: Inter e Juventus. La formazione allenata da Simone Inzaghi è stata inserita nel girone E con gli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey ei giapponesi degli Urawa Red Diamonds. Mentre i ragazzi di Thiago Motta sono stati inseriti nel girone G e se la dovranno vedere con il Manchester City, i marocchini del Wydad Casablanca e l’Al-ain degli Emirati Arabi Uniti. Il format del torneo prevede che le prime due di ogni girone si qualifichino per gli ottavi di finale.

E da lì in poi si formerà un tabellone tennistico con sfide secche sino alla finalissima di domenica 13 luglio. “Oggi inizia una nuova era nel mondo del calcio – ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino -. É una grande emozione essere qui, il calcio unisce il mondo e miliardi di persone vedranno questo torneo. Per la prima volta nella storia ogni singolo tifoso da ogni parte del mondo potrà guardare le partite gratuitamente”.

La Juventus sfiderà l’Al-Ain, il Wydad Ac e il Manchester City

Gli fa eco anche il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenuto tramite un video messaggio: “È un onore che questa competizione si svolga nel nostro Paese, sarà un evento fantastico, è un successo annunciato”. Nel corso della cerimonia è stato presentato, con Ronaldo il ‘Fenomeno’ ospite d’eccezione, anche il trofeo che da gennaio partirà in tournée in tutte le maggiori città statunitensi. Proiettandoci a giugno l’Inter comincerà il suo cammino con i messicani del Monterrey, proseguirà affrontando i giapponesi degli Urawa Red Diamonds e chiuderà il suo girone contro il River Plate di Marcello Gallardo.

L’Inter Miami di Messi giocherà la partita inaugurale: il via 15 giugno, la finale il 13 luglio

La Juventus, invece, esordirà con l’Al-Ain per poi sfidare i marocchini del Wydad Ac e chiuderà in bellezza il girone nella super sfida con il Manchester City di Pep Guardiola. Negli altri gironi da segnalazione il suggestivo abbinamento Real Madrid con l’Al Hilal di Neymar, il Bayern Monaco che affronterà il Boca Juniors e l’Atletico Madrid che se la dovrà vedere con il Psg. La partita inaugurale sarà tra l’Inter Miami di Lionel Messi e l’Al Ahly. Le date, gli orari e gli stadi di tutte le partite verranno resi noti dalla Fifa nei prossimi giorni.