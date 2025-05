Al Bano furioso per le foto con Sophia Loren diffuse sui social: ‘Un tradimento, disgustato’

Al Bano infastidito per le foto private di Sophia Loren diffuse in rete

“Disapprovo la pubblicazione e mi dissocio. È stato un tradimento, verso di lei e anche verso di me”. Così Al Bano, raggiunto telefonicamente dall’Ansa appena arrivato a Madrid (dove sarà in concerto con Romina Power), ha commentato furibondo la diffusione delle foto che lo ritraggono con Sophia Loren, scattate durante un incontro avvenuto in forma privata nella casa dell’attrice a Ginevra.

Le immagini, in cui la diva italiana appare senza trucco, sono state pubblicate – e poi rimosse – dal collezionista di auto Daniel Iseli, presente all’incontro tra i due artisti. “Quelle foto le abbiamo scattate per noi, per la famiglia. Non certo per la pubblicazione”, ha puntualizzato Al Bano. “Con Sophia c’è una grande amicizia che dura da anni. Ci vediamo spesso, due o tre volte l’anno. Non abbiamo mai voluto rendere pubblici quei momenti. Per me è un tradimento, mi sento disgustato”.

Un incontro privato trasformato in contenuto social

Secondo quanto riportato, l’incontro a Ginevra è avvenuto pochi giorni dopo le celebrazioni per il 90esimo compleanno di Sophia Loren, tenutesi a Roma lo scorso 20 settembre, cui Al Bano aveva partecipato. Il nuovo appuntamento doveva essere una visita privata, tra amici, e invece è finita sotto i riflettori a causa della pubblicazione sui social di foto e video da parte di Iseli.

Le immagini mostravano momenti intimi e informali: sorrisi, abbracci, una tazza di caffè, chiacchiere leggere, l’atmosfera rilassata di una visita amichevole. In una delle didascalie, lo stesso Iseli raccontava di aver ricevuto in dono alcune fotografie autografate della loro precedente visita, definendo l’incontro “da pelle d’oca”.

Una frattura nell’intimità

Parole che però non bastano a lenire l’amarezza del cantante pugliese, che tiene a precisare quanto l’accaduto abbia ferito la fiducia costruita nel tempo: “È una questione di rispetto. Ci sono cose che appartengono alla sfera privata. Sophia è una donna straordinaria e non meritava questo tipo di esposizione”.

Non è la prima volta che celebrità di tale calibro si trovano a fronteggiare l’indiscrezione incontrollata dei social, ma in questo caso a colpire è il tono del tutto confidenziale dell’incontro, rovinato da un gesto non concordato e considerato da Al Bano come un vero e proprio “tradimento”.

Il silenzio di Sophia Loren

Sophia Loren, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Da sempre molto riservata, l’attrice ha scelto – almeno per ora – di non alimentare ulteriormente il clamore mediatico. Ma tra chi la conosce bene, il fastidio per l’accaduto è palpabile.

Una profonda amicizia

Nonostante tutto, Al Bano non mette in discussione il legame che lo unisce alla diva: “Ci conosciamo da una vita. Questi episodi fanno male, ma non possono cancellare un’amicizia vera”. Resta però il retrogusto amaro di una giornata che avrebbe dovuto essere speciale e che, invece, si è trasformata in un caso.