‘C’è chi si occupa di piccioni’: il duello Nuzzi – Matano parte con frecciate velenose e ritorni a sorpresa (VIDEO)

Gianluigi Nuzzi e Alberto Matano

La nuova stagione televisiva non poteva aprirsi in modo più acceso. Da una parte Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai 1, dall’altra Gianluigi Nuzzi con Dentro la notizia su Canale 5, erede diretto del defunto Pomeriggio 5. In attesa dei primi dati d’ascolto, la sfida tra i due programmi è già entrata nel vivo, tra stoccate al vetriolo, rivalità dichiarate e clamorosi ritorni in studio.

La frecciata di Nuzzi: “Altro che piccioni”

Durante la puntata dell’8 settembre, Gianluigi Nuzzi ha aperto un servizio dedicato a Chiara Poggi, mostrando in esclusiva alcuni video inediti dell’infanzia della giovane uccisa a Garlasco. Nel lanciare il servizio, il conduttore di Canale 5 non ha resistito a una frecciata diretta alla concorrenza:

“C’è chi si occupa di piccioni che lasciano escrementi, e qui ci dobbiamo preoccupare di un piccione che purtroppo era semplicemente un collega di Chiara Poggi”.

Un chiaro riferimento a ciò che, nello stesso momento, stava andando in onda su Rai 1.

Matano e la “signora dei piccioni”

In contemporanea infatti, La Vita in Diretta raccontava la vicenda della cosiddetta signora dei piccioni, una residente romana che da anni tiene in scacco un intero quartiere nutrendo i volatili e causando degrado con cumuli di escrementi. Nonostante segnalazioni e servizi giornalistici, la situazione è rimasta a lungo irrisolta.

Solo di recente il sindaco Roberto Gualtieri è intervenuto notificando alla donna un’ordinanza: stop al cibo per i piccioni e obbligo di pulizia delle aree infestate. Una storia che ha indignato i residenti e diviso i telespettatori, ma che ha fornito a Nuzzi l’occasione per colpire con ironia l’avversario.

Mega frecciata in diretta di Nuzzi a Matano. La sfida tra #Dentrolanotizia e #VitaInDiretta può cominciare. Protagonisti i piccioni. pic.twitter.com/q45yxaFU4y — Massimo Falcioni (@falcions85) September 8, 2025

La strategia di Nuzzi e la rivoluzione di Canale 5

La nuova scommessa di Mediaset, Dentro la notizia, nasce con un intento chiaro: abbandonare il gossip che aveva caratterizzato Pomeriggio 5 e puntare su cronaca, inchieste e approfondimenti. La scelta di aprire con il caso Poggi conferma la linea editoriale più improntata sulla cronaca voluta dai vertici di Cologno Monzese, con Nuzzi pronto a misurarsi con Matano sul suo stesso terreno.

Non mancano però le perplessità: la sfida con La Vita in Diretta, programma rodato e con uno zoccolo duro di telespettatori, si annuncia durissima. Per vincere, Dentro la notizia dovrà conquistare credibilità e offrire veri contenuti esclusivi.

I ritorni eccellenti a La Vita in Diretta

Se Nuzzi alza il livello della competizione, Matano non sta a guardare. Il conduttore di Rai 1 ha salutato ritorni clamorosi tra gli opinionisti del suo programma. Su tutti quello di Anna Pettinelli, storica voce radiofonica e insegnante di canto di Amici, che non ha nascosto l’entusiasmo:

“Felicissima di essere qui”, ha dichiarato al suo rientro al tavolo di La Vita in Diretta.

Un segnale chiaro: con il ridimensionamento del gossip in casa Mediaset, molti volti televisivi scelgono di riavvicinarsi a Rai 1.

Un duello appena iniziato

La sensazione è che la partita sia solo all’inizio. Dentro la notizia vuole imporsi come il nuovo polo dell’informazione del pomeriggio di Canale 5, ma deve fare i conti con la forza di un format consolidato come La Vita in Diretta. I primi dati Auditel saranno decisivi per capire se la strategia di Mediaset pagherà o se Matano continuerà a dominare.

Quel che è certo è che lo scontro non mancherà di colpi di scena: tra battute pungenti, esclusivi di cronaca e ritorni illustri, la sfida Matano-Nuzzi rischia di diventare il vero duello televisivo dell’autunno 2025.