Alessandro Basciano al Riesame, battaglia legale sul braccialetto elettronico: ‘Importante rivedere mia figlia’

Alessandro Basciano

La richiesta al Tribunale del Riesame e le parole di Basciano

La mattina di venerdì 12 settembre Alessandro Basciano, deejay e influencer 35enne, si è presentato davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Milano per chiedere la revoca del braccialetto elettronico. L’ex volto del Grande Fratello Vip è accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta proprio durante il reality.

All’uscita dall’udienza Basciano ha dichiarato: «Speriamo bene». Poi ha riferito che la sua priorità a rivedere la piccola Céline Blue. “Ci sono dei tempi da rispettare che sono quelli della legge e capiamo, siamo fiduciosi. Al di là del braccialetto elettronico se spero di rivedere mia figlia? Quella è la cosa principale poi i braccialetti sono più una cosa mia personale, più che altro».

La difesa: «Grande fiducia nella giustizia»

Il suo avvocato, Leonardo D’Erasmo, ha ribadito la convinzione che il provvedimento possa essere annullato: «Abbiamo presentato tre appelli, tutti discussi con serietà. Il giudice relatore era molto preparato: quando la giustizia deve funzionare, funziona. Abbiamo grande fiducia nel Riesame».

I precedenti e la decisione della Cassazione

Lo scorso aprile, la Cassazione aveva confermato per Basciano il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri da Codegoni e di contattarla con qualsiasi mezzo.

Il 14 agosto, dopo un lungo tira e molla, gli era stato applicato il braccialetto elettronico. Ma pochi giorni dopo il 35enne lo aveva tolto, sostenendo di essersi ferito alla caviglia durante le vacanze. Da qui la necessità di nuovi controlli e la convocazione in questura.

Prossimi appuntamenti: visite mediche e nuovo dispositivo

Il 15 settembre Basciano dovrà sottoporsi a una risonanza magnetica alla caviglia. Il giorno successivo, salvo diversa decisione del Riesame, gli sarà applicato nuovamente il braccialetto elettronico.

Nel frattempo, la Procura di Milano – con il pm Antonio Pansa – è vicina alla chiusura dell’inchiesta. Un passaggio che potrebbe segnare l’inizio della fase processuale.

Un caso che divide

Il procedimento giudiziario ha acceso l’attenzione del pubblico, diviso tra chi difende l’ex gieffino e chi invece si schiera con Sophie Codegoni, che da tempo racconta pubblicamente le difficoltà vissute nella relazione.

Il Riesame dovrà ora decidere se le misure cautelari applicate siano proporzionate al rischio o se il percorso difensivo di Basciano possa portare a un alleggerimento della sua posizione.