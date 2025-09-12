Grande Fratello 2025: il ruolo degli ex concorrenti, opinionista a sorpresa e il ritorno alle origini

Simona Ventura

Grande Fratello: un ritorno alle origini per i 25 anni del reality

Il 29 settembre 2025 segna il ritorno del Grande Fratello, che festeggerà i 25 anni dalla sua prima edizione con un’impostazione fedele alla formula originale. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, chiamata da Mediaset per rilanciare un reality che negli ultimi anni ha visto un crollo costante negli ascolti e nella credibilità.

Questa edizione, la numero 19, sarà interamente composta da concorrenti Nip, persone comuni con storie autentiche di lavoro, sogni, resilienza e quotidianità. Una scelta netta rispetto al recente passato, che aveva visto alternarsi vip e semi-vip senza riuscire a coinvolgere davvero il pubblico.

Panel di ex concorrenti in studio

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, una delle novità di quest’anno sarà il ritorno in studio di ex concorrenti storici del GF. Non entreranno nella Casa, ma saranno chiamati a commentare le vicende dei nuovi inquilini.

L’idea iniziale è di avere un panel fisso di tre ex concorrenti, probabilmente tre donne, che seguiranno tutto il percorso del reality. Una formula che potrebbe però evolvere: qualcuno suggerisce di alternare i volti puntata dopo puntata, così da alimentare la curiosità del pubblico su «che fine hanno fatto» alcuni protagonisti delle passate edizioni.

Opinionista: Alessandra Viero in pole position, ‘duello’ con Veronica Gentili

Un altro punto chiave è la scelta dell’opinionista. Stando alle indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, la favorita sarebbe Alessandra Viero, giornalista e volto di Quarto Grado, molto apprezzata dal pubblico per equilibrio e credibilità.

Tuttavia, resta in campo anche l’ipotesi Veronica Gentili, reduce dall’esperienza come conduttrice dell’Isola dei Famosi. Un’eventuale scelta che porterebbe a una curiosa inversione di ruoli: la Ventura, opinionista all’Isola nell’ultima stagione, e Gentili opinionista al GF. Un sodalizio al femminile che Mediaset potrebbe voler consolidare. Con il trascorrere dei giorni ha perso consistenza l’ipotesi Tommaso Zorzi.

Concorrenti: tra 15 e 20, con storie vere da raccontare

Il cast sarà composto da 15-20 concorrenti, scelti tra migliaia di candidature. La Ventura ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di aver letto personalmente alcune lettere arrivate sui social: «Ho voluto segnalare io stessa alcune storie che mi hanno colpito. Sarà un’edizione di persone vere, con esperienze emozionanti e toccanti da condividere».

Non mancano i primi gossip: tra i partecipanti si sarebbe già formata una coppia durante i provini, ma i dettagli restano top secret.

Ventura: «Niente dinamiche forzate»

Simona Ventura, forte della sua esperienza come conduttrice e anche come concorrente in altri reality, ha chiarito la sua linea: «Le dinamiche devono nascere naturalmente dalla convivenza. Non voglio e non bisogna indurre nulla».

Il messaggio è chiaro: stop alle manipolazioni editoriali e spazio alla spontaneità, nella speranza di riconquistare quel pubblico che ha reso il Grande Fratello un fenomeno televisivo venticinque anni fa.