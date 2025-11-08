Notizie Audaci

Peppe Quintale a cuore aperto: ‘Durante il Covid ho pensato di farla finita’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 8 Nov, 2025 - ore: 22:50 #Ciao Maschio, #Peppe Quintale
Peppe Quintale

La confessione a Ciao Maschio: ‘Ho pensato di non farcela

Con voce rotta dall’emozione, Peppe Quintale si è raccontato senza filtri a “Ciao Maschio”, il talk condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1, in onda sabato 8 novembre alle 17.05.
Nel corso dell’intervista, il conduttore ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita: il periodo del lockdown, segnato da gravi difficoltà economiche e da una profonda crisi personale.

“Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di non farcela. Una sera, durante il Covid, ho guardato il buio davanti a me e ho pensato: quasi quasi me ne vado…”, confessa Quintale, con sincerità disarmante.

La crisi e il pensiero estremo

Peppe Quintale racconta di un investimento andato male, proprio alla vigilia della pandemia:

“Avevo appena fatto l’investimento più grande della mia vita… poi tutto è crollato. Una sera ero su un pizzo di collina, a 800 metri. Ho pensato: mi metto da una parte e mi addormento. È stato brutto. Bruttissimo”.

Alla domanda diretta di Nunzia De Girolamo — “Hai pensato al suicidio?” — Peppe risponde senza esitazione:

“Sì. Ho pensato di lasciarmi andare. Ma poi ho pensato a mio figlio. Se continuo a parlarne, piango.”

L’amore per il figlio come ancora di salvezza

Il conduttore napoletano ricorda anche la malattia del figlio, che da piccolo aveva dovuto affrontare un grave problema agli occhi:

“Quando aveva 5 anni gli fu diagnosticato un retinoblastoma, un tumore all’occhio. Abbiamo vissuto mesi terribili. Poi per fortuna non era tumore, ma una malattia rara. Mio figlio ha fatto 55 narcosi… e ogni volta vedevo bambini che non c’erano più. Capisci che la vita è un miracolo.”

Un racconto che si intreccia con quello di una madre che gli scrisse dopo una sua testimonianza televisiva:

“Una mamma mi abbracciò e mi disse: è grazie a lei se mio figlio è vivo. Non lo dimenticherò mai.”

Dal buio alla rinascita

Nel corso della puntata, Peppe Quintale lancia un messaggio potente e universale: la fragilità non è debolezza, ma una tappa necessaria per rinascere.

“Non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto o di mostrarsi fragili. È da lì che si rinasce.”

Tra applausi e silenzi densi di emozione, il conduttore si mostra per ciò che è: un uomo che ha scelto la vita, grazie all’amore per suo figlio e alla forza della condivisione. Quest’anno Peppe Quintale è tornato anche in tv. É stato protagonista del talent di Rai 1 Tale e quale show.

