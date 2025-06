Angela Nasti e Stefano De Martino: il flirt diventa virale, spunta il filmato di una videochiamata

Stefano De Martino e Angela Nasti

Stefano De Martino e Angela Nasti sono al centro del gossip per una frequentazione che, pur non essendo stata confermata ufficialmente, appare sempre più concreta. Dopo diversi avvistamenti, un video virale in cui i due appaiono in videochiamata ha infiammato i social.

Nel filmato, De Martino è al telefono con Angela, che indossa la maglia del Napoli: un dettaglio che sottolinea la loro passione comune per la squadra partenopea e rafforza l’intesa tra i due.

Tra indiscrezioni, foto rubate e riservatezza

Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica e rilanciato da Deianira Marzano, Angela avrebbe inizialmente preso le distanze, diffidente per via della fama da latin lover di Stefano De Martino, reduce dal divorzio con Belen Rodriguez. Tuttavia, la chimica tra i due sembra innegabile.

Foto rubate li mostrano in auto insieme, e fonti vicine al conduttore parlano di un sentimento serio. Angela, molto riservata, non ha mai confermato relazioni in passato, nonostante la sua notorietà da influencer con oltre 800mila follower.

Angela Nasti: influencer, imprenditrice e nuovo amore di De Martino?

Angela Nasti, oltre a essere sorella di Chiara e ex tronista, è co-fondatrice di un brand di costumi da bagno. Dopo la fine lampo del suo percorso a Uomini e Donne, oggi sembra aver conquistato uno degli scapoli d’oro della TV italiana.

I fan attendono ora una conferma ufficiale, ma le immagini e i video diffusi parlano chiaro: tra Angela e Stefano, l’intesa è forte e sempre più pubblica.

Stefano De Martino in videochiamata con Angela Nasti