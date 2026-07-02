Capri torna in tv dopo 20 anni: la Rai riporta in onda la fiction cult, il messaggio di Kaspar Capparoni emoziona i fan

Capri torna in replica il pomeriggio

Tornano le tre stagioni della serie con Gabriella Pession, Sergio Assisi e Kaspar Capparoni

A distanza di quasi vent’anni dalla prima messa in onda, “Capri” torna a emozionare il pubblico. Dal giovedì 2 luglio ogni pomeriggio alle 14.05 su Rai 1, la rete ripropone le tre stagioni della fiction che ha conquistato milioni di telespettatori grazie alle sue storie d’amore, ai misteri familiari e agli scenari mozzafiato dell’isola campana.

Una notizia accolta con entusiasmo dai tantissimi fan della serie, diventata negli anni uno dei titoli più apprezzati della fiction italiana e ancora oggi ricordata con affetto sui social.

Il ritorno di una delle fiction simbolo della Rai

Diretta da Enrico Oldoini e Francesca Marra, con le musiche firmate da Peppino Di Capri, la serie ha rappresentato uno dei grandi successi della Rai negli anni Duemila.

Al centro della storia c’è Villa Isabella, luogo in cui si intrecciano passioni, segreti e rivalità familiari.

La protagonista della prima stagione è Vittoria Mari, interpretata da Gabriella Pession, una giovane psicologa milanese che, a pochi giorni dal matrimonio, scopre di essere stata nominata coerede della villa insieme ai fratelli Massimo e Umberto Galiano, interpretati rispettivamente da Kaspar Capparoni e Sergio Assisi.

Quella che inizialmente sembra una semplice questione ereditaria si trasforma ben presto in un viaggio tra sentimenti, colpi di scena e verità nascoste che cambieranno la vita di tutti i protagonisti.

Le parole di Kaspar Capparoni: “Grazie dal profondo del cuore”

Ad accogliere con particolare entusiasmo il ritorno della fiction è stato Kaspar Capparoni, volto amatissimo della serie, che ha voluto condividere un messaggio rivolto ai telespettatori.

L’attore ha innanzitutto ringraziato la Rai per la decisione di riproporre la fiction.

“Ci tengo a ringraziare il Cda della Rai per aver deciso di ripristinare la messa in onda di Capri. Sono contentissimo”, ha dichiarato.

Ma il pensiero più sentito è stato rivolto soprattutto al pubblico che, in tutti questi anni, non ha mai smesso di dimostrare il proprio affetto per la serie.

“Voglio ringraziare voi da casa che avete contribuito con il vostro amore affinché tutto questo avvenisse. Vi ringrazio per l’amore che avete dimostrato a questa serie. Grazie dal profondo del cuore”, ha aggiunto Capparoni.

Parole che hanno immediatamente raccolto numerosi messaggi di affetto da parte dei fan, molti dei quali aspettavano da tempo il ritorno della fiction nel palinsesto Rai.

La dedica a Enrico Oldoini e Carlo Croccolo

Nel suo messaggio, Kaspar Capparoni ha voluto ricordare anche due figure fondamentali per la realizzazione di Capri, entrambe scomparse.

“Voglio ricordare due persone che purtroppo non potranno assistere a questo evento: Carlo Croccolo, il nostro Totonno, ed Enrico Oldoini, il regista di questa serie. Dedico a loro questo successo”, ha detto l’attore.

Un omaggio che ha emozionato i fan della fiction, che ricordano ancora con affetto il personaggio di Totonno interpretato da Carlo Croccolo e il lavoro svolto dal regista Enrico Oldoini, artefice dello stile che ha contribuito al successo della serie.

Perché Capri continua a conquistare il pubblico

A rendere Capri una fiction ancora oggi amata è la capacità di mescolare romanticismo, melodramma e mistero con una straordinaria valorizzazione del territorio.

Le immagini dell’isola, unite a un cast di grande popolarità e a una colonna sonora firmata da Peppino Di Capri, hanno trasformato la serie in un piccolo cult della televisione italiana.

Le repliche rappresentano così un’occasione per chi l’ha seguita fin dall’inizio di rivivere quelle emozioni e, allo stesso tempo, permetteranno anche alle nuove generazioni di scoprire una produzione che ha segnato un’epoca della fiction Rai.

Con il ritorno nel pomeriggio di Rai 1, Capri si prepara a riaprire le porte di Villa Isabella, riportando sullo schermo personaggi che, a distanza di vent’anni, continuano a occupare un posto speciale nel cuore di milioni di telespettatori.