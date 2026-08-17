Hayden Panettiere è morta a 36 anni: addio alla star di “Heroes” e “Scream”

Hayden Panettiere

La morte dell’attrice americana è stata confermata dal suo agente ad ABC News. La famiglia: «Una forza della natura». Ancora sconosciute le cause del decesso

È morta a 36 anni Hayden Panettiere, attrice americana diventata famosa in tutto il mondo grazie a ruoli come Claire Bennet in “Heroes” e Kirby nella saga di “Scream”. La notizia della sua scomparsa, avvenuta domenica, è stata confermata dal suo agente ad ABC News. Al momento non è stata resa nota la causa della morte.

A comunicare il dolore della famiglia è stato il padre, Skip Panettiere, che ha ricordato Hayden con parole molto sentite, descrivendola come una presenza capace di portare amore e gioia alle persone che l’avevano conosciuta e al pubblico che l’aveva seguita sullo schermo.

La famiglia ha chiesto inoltre di rispettare la propria privacy per poter affrontare una perdita definita «inimmaginabile».

Hayden Panettiere, una carriera iniziata da bambina

La carriera di Hayden Panettiere era cominciata quando aveva appena 5 anni. Nel 1994 era entrata nel mondo della televisione attraverso la soap opera “One Life to Live”, nella quale aveva recitato in 27 episodi, per poi passare a “Guiding Light”, dove aveva avuto un ruolo da protagonista in 45 episodi.

Il passaggio al cinema era arrivato nel 2000 con “Remember the Titans”, uno dei primi ruoli destinati a farla conoscere anche sul grande schermo. Nel corso degli anni aveva poi recitato in film come “Raising Helen”, “Ice Princess” e “Scream 4”.

Ma il ruolo che aveva cambiato la sua carriera era arrivato nel 2006.

La fama mondiale con “Heroes” e “Nashville”

In “Heroes”, serie televisiva di successo della NBC, Panettiere aveva interpretato Claire Bennet, la cheerleader capace di rigenerare il proprio corpo. Il personaggio era diventato uno dei più riconoscibili della serie e l’attrice aveva partecipato complessivamente a 73 episodi.

Successivamente era arrivata un’altra importante esperienza televisiva con “Nashville”, musical drama nel quale aveva vestito i panni di Juliette Barnes. Un ruolo che le aveva portato anche due nomination ai Golden Globe.

Panettiere aveva interpretato Juliette Barnes dal 2012 al 2018, prendendo parte a 128 episodi della serie.

Al cinema, invece, il pubblico l’aveva particolarmente apprezzata nei panni di Kirby Reed in “Scream 4”, nel 2011. Il personaggio era poi tornato in “Scream VI”, uscito nel 2023.

L’ultimo libro e il racconto delle difficoltà personali

Negli ultimi anni Hayden Panettiere aveva scelto di raccontare anche gli aspetti più difficili della propria vita. A maggio aveva pubblicato la sua autobiografia, “This Is Me: A Reckoning”, nella quale aveva condiviso diversi episodi della sua esperienza sotto i riflettori.

Nel libro aveva affrontato anche il rapporto difficile con la madre e aveva raccontato esperienze legate alla sua vita a Hollywood.

L’attrice aveva inoltre parlato pubblicamente della propria lotta contro l’alcol e le droghe. Nel 2020 aveva trascorso un periodo in una clinica di riabilitazione.

La morte del fratello Jansen e un’altra perdita devastante

La scomparsa di Hayden Panettiere arriva dopo un’altra tragedia che aveva segnato profondamente la sua vita.

Nel febbraio 2023 era morto il fratello minore Jansen Panettiere, anche lui attore. Aveva 28 anni. Secondo quanto comunicato all’epoca dalla famiglia, il giovane era morto improvvisamente a causa di cardiomegalia, un ingrossamento del cuore associato a complicazioni della valvola aortica.

Nel 2024 Hayden aveva parlato del dolore provocato dalla morte del fratello, spiegando quanto una perdita così profonda avesse cambiato il suo modo di affrontare la vita.

Ora è arrivata una nuova tragedia per la famiglia Panettiere. Hayden aveva soltanto 36 anni.

Le cause della morte non sono state rese note. La famiglia, attraverso il padre Skip, ha chiesto tempo e riservatezza per poter affrontare il lutto.