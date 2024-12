Cosa c’è da vedere in tv a Natale, dal classico Una poltrona per due alla finale de La Corrida

Dai film cult di Natale ai documentari passando per i concerti. Diversi programmi sono in pausa ma non mancano le alternative in tv per i giorni di festa. Di seguito un vademecum su cosa c’è da vedere in tv il 24 dicembre, a Natale e Santo Stefano.

Stanotte a Roma, su Rai 1 la sera di Natale con Alberto Angela

Un viaggio nelle atmosfere notturne della città eterna. Alberto Angela torna a Natale con ‘Stanotte a Roma’ il 25 dicembre in prima serata su Rai 1. Un dialogo a tu per tu con le meraviglie della Roma antica, barocca e contemporanea, quando la città avvolta nel silenzio torna a rispecchiarsi nella sua storia millenaria. Tanti i set notturni esplorati da Alberto Angela: Castel Sant’Angelo, scalinata di Trinità dei Monti, Colosseo, Foro Romano, Campidoglio, Pantheon, Fontana di Trevi, Galleria Borghese, Bocca della Verità, Isola Tiberina, fontanone del Gianicolo, Piazza Navona, Galleria Doria Pamphili e anche la villa-museo di Alberto Sordi.

Protagonisti anche gli artisti: da Claudio Baglioni, che si esibirà in una performance musicale all’interno del Colosseo, a Giancarlo Giannini sulle tracce della Roma cinematografica. Edoardo Leo ed Emanuela Fanelli sono interpreti della scena romana contemporanea. Tosca è protagonista di un omaggio musicale a Gabriella Ferri, Antonella Ruggiero interprete di ‘Vacanze Romane’, Eleonora Abbagnato e la scuola dell’Opera di Roma danzano su musiche di Ennio Morricone alle Terme di Caracalla. Si chiude con i canti di Natale dei Pueri Cantores della Cappella Musicale pontificia Sistina.

Il concerto di Natale su Canale 5 il 25 dicembre

Canale 5 risponde il 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata con ‘Il Volo – Natale ad Agrigento‘ sul palco della Valle dei Templi (il concerto è stato registrato a fine agosto) e il 25 dicembre, dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, sempre in prima serata, Federica Panicucci conduce la 32° edizione del tradizionale ‘Concerto di Natale‘ con un cast composto da Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna, il maestro Andrea Griminelli e Alma Manera.

Si canta anche su Rai 3 con il ricordo di Lucio Dalla: giovedì 26 dicembre alle 21.20 va in onda ‘Dallamericaruso – Il concerto perduto’ con Lucio Dalla, Gaetano Curreri, Ricky Portera, Giovanni Pezzoli, Gino Castaldo, Danilo Rea. Concerto che Lucio Dalla ha tenuto nel 1986 al Village Gate di New York. Tanta musica ancora su Rai1 il 24 dicembre, alle 10.40, con il Concerto di Natale Orchestra Sinfonica della Rai.

Per il 25 dicembre è in programma sempre su Rai 1, dalle 12:25, il Concerto di Natale da Assisi. Mentre in prima serata, dalle 22:00 della Vigilia, è in programma il concerto ‘Le note del Natale’ condotto da Eleonora Daniele con Padre Enzo Fortunato. L’argomento sarà il Giubileo ed avrà come filo conduttore il tema dei Pellegrini di Speranza. Gli ospiti del programma saranno Matteo Bocelli, Claudio Baglioni e Roberto Bolle.

Il 24 dicembre alle 14.10 su Rai 1 ‘Zecchino d’oro – La magia della vigilia’ un pomeriggio di festa ed emozioni, condotto da Cristina D’Avena e Paolo Belli. Ad accendere la magia il Maestro Peppe Vessicchio che porterà in dono Una canzone inedita ‘Natale da re’, interpretata dal Piccolo Coro dell’Antoniano. A ‘Radio 2 Social Club’ il 25 dicembre in seconda serata su Rai 2 ‘Social Christmas‘, le più belle canzoni di Natale interpretate da grandi ospiti di oggi e di ieri accompagnati dalla Social Band e Frances Alina Ascione.

Luca Barbarossa ed Ema Stokholma festeggeranno un esclusivo Social Christmas con la presenza di un coro gospel, di Federico Zampaglione dei Tiromancino e di Saverio Raimondo. Con ospiti d’eccezione tra i quali Anna Foglietta, Ferzan Ozpetek e Simon&the Stars con il suo oroscopo per il nuovo anno. Con le chicche della social club story e i medley di Natale di Luca Barbarossa con Francesco De Gregori e Virginia Raffaele, per salutare poi l’anno che verrà con uno storico Lucio Dalla ospite di Via Asiago.Ma non c’è solo la musica, ci sono anche numerosi film tra le strenne tv di Natale.

Oltre all’immancabile ‘Una poltrona per due‘, in onda in prima serata su Italia 1 il 24 dicembre, su Canale 5 spicca – giovedì 26 e venerdì 27 dicembre in prima serata – il film ‘Il Conte di MonteCristo‘. Diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, con protagonista Pierre Niney e Pier Francesco Favino chiamato a interpretare l’Abate Faria.

Vigilia di Natale con Una poltrona per due su Italia 1

Per la sera di Natale Rai 3 porta sul teleschermo un classicissimo, ‘Il paradiso può attendere’, firmato e interpretato da Warren Beatty: mercoledì 25 dicembre, in prima serata (21:20). Su Rai 2 in prima serata il 24 dicembre è in programma ‘Un Natale molto scozzese’, a seguire ‘Natale a passo di danza’. Per il 25 dicembre sera in onda ‘Natale a Biltmore‘. Su Rete 4 ‘Io speriamo che me la cavo‘ è il film in programma in prima serata nella Vigilia. A Natale, il 25 dicembre, invece, dalle 15.26 andrà in onda ‘Un bambino di nome Gesù‘ mentre in prima serata il classico ‘Notting Hill‘.

Su La 7 il 25 dicembre in prima serata ‘Parenti serpenti‘ di Mario Monicelli con Alessandro Haber, Marina Confalone, Cinzia Leone. Mentre la vigilia del 24 in onda due film con Sofia Loren protagonista: alle 21:15 ‘Un marito per Cinzia‘ con Cary Grant e alle 23:15 ‘La baia di Napoli‘ con Clark Gable e Vittorio De Sica.

Mercoledì 25 dicembre la finalissima de La Corrida

Vigilia all’insegna delle risate sul Nove con Maurizio Battista – Risate sotto l’albero. Il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, appuntamento dalle 21:30 con la finalissima de La Corrida con Amadeus alla conduzione. Il giorno di Santo Stefano dalle 21:30 sarà trasmessa una puntata speciale di Cash or Trash – Xmas Edition. Su Tv 8 il 24 dicembre è previsto in prima serata alle 21:35 Un principe sotto l’albero mentre la sera di Natale in programma Ladyhawke (21:35).