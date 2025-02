Anticipazioni Amici 23 febbraio, il sorprendente gesto di Maria De Filippi per Elisa

Elisa e Maria De Filippi

La puntata di Amici registrata venerdì 21 febbraio 2025 andrà in onda domenica 23 febbraio alle ore 14:00 su Canale 5. L’episodio promette emozioni intense, con ospiti di rilievo e importanti novità per gli allievi in gara.

L’accoglienza speciale di Maria De Filippi per Elisa

Tra gli ospiti attesi, direttamente dal Festival di Sanremo 2025, ci saranno Gaia, Sarah Toscano, Elodie, The Kolors e Irama. Questi artisti si esibiranno con i loro ultimi successi, accompagnati dalle performance dei ballerini professionisti. Inoltre, la cantautrice Elisa sarà presente come giudice della gara di canto. Al momento del suo ingresso in studio Maria De Filippi si è resa protagonista di un gesto destinato ad infiammare il web ed a diventare virale. L’artista è stata accolta con grande entusiasmo da Maria De Filippi, che si è inginocchiata in segno di rispetto, mentre Elisa ha risposto con ironia sdraiandosi sul pavimento dello studio.

Nuovi accessi al serale

La corsa al Serale si fa sempre più intensa. In questa puntata, altri due allievi hanno conquistato la maglia d’oro: la ballerina Francesca e il cantante Jacopo Sol. Quest’ultimo ha condiviso le sue paure in un video emozionante, confessando il timore di non riuscire a farsi conoscere e di uscire dal talent senza aver raggiunto i suoi obiettivi.

Scontri tra i professori di canto

La puntata è stata caratterizzata anche da accesi dibattiti tra i professori di canto. In particolare, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno avuto un acceso confronto riguardo alle performance di Luk3. La Pettinelli ha criticato Zerbi per il suo approccio, sostenendo che “è tutto l’anno che sussurra”, mentre Zerbi ha replicato ironicamente, affermando che “meno male che lui sussurra perché lei con il suo vocione ha rotto i timpani a tutti”.

Non perdete l’appuntamento con “Amici” domenica 23 febbraio alle 14:00 su Canale 5 per assistere a queste e altre emozionanti novità.