Amici, Alessio Di Ponzio abbandona la scuola tra le lacrime: la promessa di Maria, il post di Emanuel

Alessio lascia la scuola di Amici

Un sogno interrotto, ma non spezzato. Alessio Di Ponzio, uno dei talenti della danza nell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, ha dovuto abbandonare per infortunio il talent.

Alessio Di Ponzio costretto a lasciare Amici per infortunio, Maria De Filippi: ‘Ci vediamo l’anno prossimo’

“Ci vediamo il prossimo anno” – ha detto Maria De Filippi, con il suo consueto tono rassicurante, nel comunicare la notizia al giovane ballerino. “Bisogna che ti operi e poi hai sette settimane di fermo prima di riappoggiare il piede. Abbiamo già parlato con tuo papà, che ci è rimasto maschio anche lui. Però, Alessio, queste cose ai ballerini capitano. Chi è tornato dopo una disavventura simile, spesso, è diventato più forte”.

Per Alessio, che ha sempre seguito il programma con ammirazione, la notizia è stata un duro colpo. “Non mi aspettavo fosse così grave, sono sincero. Ho sempre pensato: ‘Se mai entrerò, spero che non mi capiti una cosa del genere.’ E invece… Mi sembra di aver buttato via tutto quello che ho”. L’allievo ballerino è scoppiato in lacrime ed è stato consolato dai compagni di avventura appena gli ha comunicato la notizia che dovrà dire addio alla scuola.

Un talento cresciuto tra sacrifici e pregiudizi

Alessio Di Ponzio si è sempre descritto come un ragazzo “empatico, estroverso e con il desiderio di conoscere nuove persone”. La danza per lui non è solo una passione, ma una vera necessità. Eppure, il suo percorso non è stato privo di difficoltà. Da bambino, è stato vittima di emarginazione e pregiudizi per aver scelto di ballare anziché dedicarsi al calcio, come molti suoi coetanei. “Ero il ragazzo che stranamente faceva danza e non calcio, mi sentivo diverso ed emarginato. Ma la danza era più forte di tutto il resto. Ballare è il mio respiro.” Questa determinazione lo aveva portato fino alla scuola di Amici“.

Anche il maestro Emanuel Lo gli ha riservato un pensiero sui social. “Ale bello, sono orgoglioso di averti avuto con me in questo pezzo di strada. Ti ho visto trasformarti lasciandoti andare come mi avevi promesso, hai un dono meraviglioso che parte della persona che sei, nulla è perduto, e ricordati che c’è un cappello che ti aspetto, tu sai. A presto”.

Una promessa

Alessio spera di seguire le orme di altri ballerini che hanno dovuto lasciare il programma per infortuni. Tra questi Andreas Muller e Mattia Zenzola, entrambi poi vincitori di Amici nelle rispettive edizioni. Per lui, questo potrebbe rappresentare una pausa forzata, ma anche un’opportunità per tornare più forte.

Il giovane ballerino lascia il talent show con una promessa e la speranza che questa pausa sia solo un capitolo in un cammino ancora tutto da scrivere. La sua forza d’animo e il suo amore per la danza sono già una vittoria personale.