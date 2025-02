Paolo Ciavarro e Clizia festeggiano il compleanno di Gabriele: i dinosauri pensando a nonna Eleonora Giorgi

Festa a tema dinosauri pixelata

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono ritagliati un momento di spensieratezza per festeggiare il terzo compleanno del loro piccolo Gabriele. L’atmosfera gioiosa è stata offuscata da un’importante assenza: la nonna Eleonora Giorgi, attualmente ricoverata in una clinica di Roma per proseguire le cure dopo la sua battaglia contro il tumore.

Festa a tema dinosauri per il piccolo Gabriele

Il piccolo Gabriele ha spento le candeline il 19 febbraio, ma ha festeggiato il suo compleanno con gli amici due giorni dopo, con una festa a tema dinosauri. Un evento perfettamente in linea con la sua grande passione per questi animali preistorici, che colleziona fin da quando li ha scoperti.

Clizia Incorvaia ha condiviso sui social alcuni momenti della festa, mostrando una sala decorata con gonfiabili e dinosauri sparsi ovunque, immersa in un’atmosfera verde e giocosa. L’ex gieffina ha anche dedicato al figlio un dolce messaggio su Instagram:

“Auguri piccolo, oggi compi 3 anni. La tua famiglia ti ama tanto e ti augura una vita sempre piena di amore.” – aveva scritto Clizia su Instagram.

L’assenza di Eleonora Giorgi

Tra i grandi assenti della giornata, oltre allo zio Andrea Rizzoli, c’era anche Eleonora Giorgi, nonna di Gabriele, con cui il bambino amava giocare proprio con i suoi dinosauri. L’attrice si trova attualmente in una clinica di Roma, dove sta seguendo la terapia del dolore, un passaggio fondamentale nel suo percorso contro il tumore.

Andrea Rizzoli, ospite a La Vita in Diretta con Alberto Matano, ha aggiornato il pubblico sulle condizioni della madre:

«Non c’è una guarigione da un tumore al pancreas al quarto stadio, questo lo sappiamo. Ma c’è la possibilità di vivere serenamente. Non ha più una grande capacità fisica, non riesce a camminare bene, ma di notte percorre qualche passo nei corridoi della clinica perché, lo sappiamo, lei è un animale notturno. Quando sono passato a trovarla prima di venire qui, l’ho trovata bene. È cosciente, ha ancora appetito e io la stimo moltissimo».

Un compleanno speciale, nonostante tutto

Nonostante l’assenza della nonna, il piccolo Gabriele ha trascorso una giornata indimenticabile circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amichetti. Un momento di gioia in un periodo difficile per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che continuano a stringersi attorno a Eleonora Giorgi in questo delicato momento della sua vita.