Uomini e Donne, le anticipazioni dell’11 settembre: lacrime, dubbi e regali a sorpresa

Il ritorno di Uomini e Donne: cosa è accaduto nella registrazione dell’11 settembre

Il 22 settembre tornerà su Canale 5 la nuova edizione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi. Nel frattempo, grazie alle anticipazioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, arrivano le prime indiscrezioni su quanto avvenuto nella registrazione di giovedì 11 settembre 2025. Tra regali insoliti, litigi e accuse reciproche, lo studio ha vissuto momenti di forte tensione.

Gemma Galgani e il cuore diviso

La puntata si è aperta con le vicende di Gemma Galgani, protagonista storica del trono over. La dama torinese sembra sempre più presa da Mario, cavaliere che però non le dedica attenzioni esclusive: l’uomo, infatti, sta frequentando anche Magda. Con Gemma un pranzo, con Magda una cena: due appuntamenti in un solo giorno che hanno inevitabilmente acceso i riflettori e alimentato l’ironia pungente di Tina Cipollari. Mario, inoltre, avrebbe interrotto la conoscenza con Miriana, scegliendo di concentrarsi solo sulle due dame principali.

Federico e le tre conoscenze

Anche Federico Mastrostefano è finito al centro della scena della registrazione di Uomini e Donne: il tronista sta conoscendo ben tre donne, Rosanna, ex di Giuseppe, la new entry Veronica e Agnese De Pasquale. La molteplicità di relazioni ha suscitato curiosità ma anche perplessità in studio, dove il pubblico e gli opinionisti hanno sottolineato la difficoltà di gestire un simile intreccio sentimentale.

Le lacrime di Gloria

Momento di commozione con Gloria Nicoletti, scoppiata in lacrime dopo un ballo con Francesco. Non è ancora chiaro cosa si siano detti i due durante il ballo, ma l’espressione contrariata di Gloria ha lasciato intendere che il cavaliere si sia posto in maniera poco gradita, ferendola.

Flavio e il regalo del caffè

Il tronista Flavio Ubirti ha portato in esterna Sara e Michela. A Sara ha fatto un regalo insolito: un cuscino e un thermos di caffè, ironizzando sul fatto che la ragazza lo avesse definito “moscio”. Un gesto che ha strappato sorrisi ma anche discussioni. L’esterna con Sara, svolta in un ristorante, è stata piacevole ma non ha convinto del tutto la corteggiatrice: “Non basta essere bello, voglio carattere”, ha ribadito lei. Michela, a sua volta, ha confermato il timore di trovarsi davanti a un tronista poco deciso, alimentando il dibattito in studio.

Cristiana e i dubbi su Jakub

Spazio poi a Cristiana Anania, che ha portato in esterna Jakub. I due hanno trascorso momenti spensierati al mare, ma in studio l’atmosfera è cambiata. La dama ha espresso dubbi sulla sincerità del corteggiatore, accusandolo di pubblicare storie su Instagram con il solo scopo di ottenere visibilità. Jakub ha negato, ma Cristiana ha confessato di sentirsi ormai “scaldata” meno dal suo interesse.

Nessun nuovo tronista

Contrariamente alle attese, la registrazione non ha portato in studio né nuovi tronisti né ospiti speciali. Le dinamiche tra i protagonisti storici e i volti nuovi hanno comunque garantito tensione e colpi di scena.