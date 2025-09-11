Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l’ipotesi del confronto televisivo

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Una rottura annunciata

Le voci circolavano già da settimane, ma ora sembrano arrivate conferme sempre più solide: la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata la scorsa primavera a Uomini e Donne, è giunta al capolinea.

Le prime indiscrezioni

Il primo a parlare di crisi era stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che aveva commentato: “Non stanno insieme e non sanno come uscirne. Hanno fatto una cavolata e non vogliono deludere i fan e la redazione”. A rafforzare l’ipotesi è arrivato anche il sito Fanpage, che ha riportato ulteriori indiscrezioni su una possibile rottura imminente.

La rivelazione di Deianira Marzano

La blogger Deianira Marzano ha rincarato la dose con un messaggio ricevuto da persone vicine alla coppia: “Si sono ufficialmente lasciati. Lui ha lasciato lei”. Una notizia che ha subito acceso i commenti dei fan, divisi tra chi li sosteneva come coppia e chi aveva già notato segnali di freddezza nelle ultime settimane.

L’annuncio di Amedeo Venza

A confermare definitivamente la rottura è arrivato Amedeo Venza, secondo il quale i due avrebbero già deciso di raccontare la fine della loro storia proprio nello studio che li ha fatti conoscere. “Sono stati contattati dalla redazione e presto parleranno lì del loro addio”, ha dichiarato.

La dinamica della separazione

Secondo indiscrezioni, sarebbe stato Gianmarco a prendere la decisione di chiudere. Una scelta che avrebbe lasciato Cristina amareggiata, ma non sorpresa: da tempo i due apparivano distanti, con poche interazioni social e nessuna apparizione pubblica insieme. Una svolta che arriva dopo le rassicuranti affermazioni di luglio al settimanale Chi quando parlava della vacanza in Sardegna con Cristina Ferrara e che stavano progettando altri viaggi insieme: “Come procede tra noi? Siamo stati 24 ore su 24 insieme, quindi è come se stessimo insieme da molto più di due mesi”.

Attesa per la puntata

L’ufficializzazione dovrebbe arrivare nelle prossime registrazioni, quando Gianmarco e Cristina si presenteranno in studio per spiegare le ragioni della separazione. Sarà il momento della verità, atteso dai fan con una miscela di curiosità e dispiacere. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando commenti contrastanti.

Molti sostengono Cristina, ritenendola vittima di una scelta improvvisa, mentre altri puntano il dito contro una relazione che sarebbe nata più per “gioco televisivo” che per vero sentimento. C’è chi spera in un momento di crisi o comunque in un ritorno di fiamma.