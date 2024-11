Uomini e Donne anticipazioni: Tina sconvolge tutti per il regalo particolare al cavaliere di Gemma

Tensioni durante la registrazione di Uomini e Donne del 19 novembre ma anche momenti esilaranti. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni la conoscenza tra Gemma Galgani e Fabio Cannone che per diversi anni ha vissuto a Toronto, in Canada.

Uomini e Donne registrazione 19 novembre, Gemma Galgani bacia Fabio Cannone

Durante l’esterna è scattato un bacio con il cavaliere che ha fatto un passo importante verso la dama pronunciando per la prima volta la parola “Ti amo”. Parole che la torinese ha apprezzato sostenendo che vorrebbe andare oltre con lui ma che quando si trovano in studio le dice di non provare le stesse cose mentre lontano dalle telecamere c’è molto trasporto tra di loro. Durante il confronto al centro dello studio è intervenuta Tina Cipollari con un regalo per Fabio Cannone che di certo farà discutere. Come segnalato da Pugnaloni l’opinionista ha portato in trasmissione il Viagra.

Tina Cipollari dona il Viagra al corteggiatore di Gemma

Tina si è poi resa protagonista di un battibecco con Sabrina Zago che è uscita con Diego. La dama ha deciso di proseguire anche la conoscenza con Maurizio. Quest’ultimo sta vedendo Gloria, corteggiata anche da Alessio che in puntata ha riferito di voler uscire con Morena. Affermazioni che hanno provocato la reazione stizzita delle due dame che si sono alzate e sono tornate al loro posto.