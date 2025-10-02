Chi è La Cina di Avanti un Altro: Elena Zhou dai concorsi di bellezza al salottino di Bonolis

La Cina di Avanti un altro

Elena Zhou, qual è il suo ruolo nel programma?

Il 1° ottobre ha preso il via la nuova stagione di Avanti un Altro! su Canale 5, e tra i volti freschi del salottino spicca Elena Zhou, interprete de “La Cina“. Il suo ruolo principale consiste nel leggere quesiti legati alla medicina tradizionale cinese e nel porre domande sui temi culturali e scientifici legati al suo paese d’origine.

Il sorriso perfetto, lo sguardo attento e il fascino esotico conquistano le telecamere, ma dietro l’immagine pubblica si cela una storia fatta di determinazione, ostacoli e vittorie personali. “Per me è un vero onore, oltre che un piacere, lavorare accanto a professionisti che hanno fatto e continuano a fare la storia della televisione italiana” – ha scritto Elena Zhou su Instagram Stories.

Qual è la storia personale di Elena Zhou fuori dalle telecamere?

É nata in Italia da genitori immigrati dalla Cina ed è cresciuta a Cremona. Elena Zhou non è solo un volto televisivo. Prima di arrivare al salottino di Paolo Bonolis, la giovane è stata protagonista di alcuni concorsi di bellezza italiani (in gara per la Lombardia). Come riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Elena conquistò le fasce di Miss Noto e Miss Universe Preliminari, ma la sua vittoria sollevò polemiche e accuse.

In merito al suo percorso nel concorso di bellezza Elena scrisse sui social:

“Questo non è solo un concorso. È un simbolo di forza, identità e resilienza. È il mio modo di dimostrare – a me stessa e al mondo – che se credi davvero in te, puoi riscrivere le regole. Puoi trasformare i limiti in bellezza, e la diversità in potere.”

Questa filosofia di vita ha contribuito a renderla pronta per affrontare il palco televisivo, dove oggi incarna un ruolo unico che unisce cultura e intrattenimento. Elena ha frequentato il Liceo Linguistico Leonardo Da Vinci, dove si è diplomata nel 2016. Ha studiato Fashion & Design presso NABA Nuova Accademia di Belle Arti, e che ha frequentato il Kaplan International Languages a New York.

Come la medicina tradizionale cinese entra nel gioco?

All’interno del salottino, Elena interpreta “La Cina” portando curiosità e domande sulla medicina tradizionale cinese. Dal riconoscimento dei rimedi naturali ai concetti base di energia e bilanciamento, il pubblico può imparare, giocare e confrontarsi con una cultura millenaria in modo leggero e interattivo.

La scelta di includere Elena Zhou e il suo personaggio rappresenta anche un segnale di apertura verso tematiche internazionali e scientifiche, rendendo il programma di Paolo Bonolis più dinamico e formativo senza perdere l’ironia e il ritmo del game show.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione di Avanti un Altro!

La quindicesima edizione di Avanti un altro si preannuncia ricca di novità e sorprese dopo l’addio di Claudia Ruggeri, Miss Claudia, e del Bonus Daniel Nilsson sostituito da Luca Vetrone, già protagonista di Uomini e Donne e de L’Isola dei Famosi. La presenza di Elena Zhou porta un elemento culturale e interattivo nel salottino, combinando intrattenimento e formazione leggera.