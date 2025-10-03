Giulia Soponariu

Chi è Giulia Soponariu, la concorrente più giovane del GF

Ha appena 19 anni, studia Economia e Statistica a Torino e lavora come modella: Giulia Soponariu è la concorrente più giovane del Grande Fratello 2025 Originaria di Carignano, piccolo centro in provincia di Torino, vive con la sua numerosa famiglia di origine romena: sei fratelli, una madre con cui ha un legame speciale e una sorellina, Sofia, con la quale condivide quotidianamente giochi e confidenze.

Nella clip di presentazione, si è definita autoironica, solare ed estroversa: «Sono cringe, lo ammetto. Mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri». Eppure, la sua permanenza nella Casa è iniziata tra le polemiche.

Cosa ha detto Giulia Soponariu? Le frasi che hanno fatto discutere

Nelle prime 48 ore di permanenza nel reality condotto da Simona Ventura, Giulia ha commesso diversi scivoloni che hanno costretto gli autori a richiamarla più volte in confessionale.

Frase sui disabili: commentando la foto usata dal programma per le grafiche, Giulia ha detto: «Non mi piace, sembro una down». Poco dopo, scherzando con l’amica Grazia Kendi, ha ribadito: «Scusami, ma sono una down». Grazia l’ha fermata subito: «Tesoro, non usare quella parola in quel modo». Lei, pentita, si è resa conto: «Oddio, ora mi chiameranno in confessionale. Non penso mai prima di parlare». Battuta sui napoletani: rivolgendosi a Giulio Carotenuto, concorrente di Torre Annunziata che indossava occhiali da sole in casa per motivi medici, Giulia ha ironizzato: «Non ti credo, sarà un certificato falso. Sei napoletano!». Uno stereotipo che ha fatto storcere il naso a molti spettatori.

L’episodio di Giorgia Meloni: cosa è successo a cena nella Casa

Non solo frasi infelici: Giulia Soponariu ha attirato l’attenzione anche per un episodio particolare legato alla politica. Durante la cena, la modella ha iniziato a canticchiare la canzone virale creata da MEM & J sul celebre discorso di Giorgia Meloni del 2019 in piazza San Giovanni.

La gieffina ha accennato: «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre…». Non ha nemmeno fatto in tempo a concludere il ritornello che la sua amica Grazia l’ha interrotta: «Smettila». Pochi secondi dopo, un’autrice l’ha richiamata in confessionale: «Giulia in confessionale!».

Un gesto che, pur non essendo offensivo, ha fatto discutere perché il Grande Fratello preferisce evitare espressioni e riferimenti politici nella Casa, mantenendo il reality su un piano di intrattenimento puro.

il modo in cui si sta autosabotando da sola nemmeno anita olivieri nella prima settimana era riuscita a spararne così tante

Come ha reagito il web?

Sui social l’episodio ha immediatamente diviso il pubblico. Molti utenti hanno accusato Giulia di eccessiva leggerezza e scarsa consapevolezza: «Ha solo 19 anni, ma le parole pesano», ha scritto un utente su X (ex Twitter).

Altri invece hanno difeso la concorrente, sostenendo che non ci fosse cattiveria nelle sue frasi ma solo inesperienza: «È giovane, deve imparare a dosare la lingua».

Curiosamente, a differenza di edizioni passate, non c’è stata un’ondata di richieste di espulsione immediata: la maggioranza sembra voler darle una seconda possibilità.

Il passato difficile e la forza di Giulia Soponariu

Dietro l’esuberanza e la leggerezza, Giulia ha anche un vissuto complicato. Ha raccontato di essere stata vittima di un rapimento da bambina, un episodio che ancora oggi la segna profondamente. Proprio questa esperienza, ha spiegato, le ha donato una forza interiore fuori dal comune.

Oltre allo studio universitario, Giulia porta avanti il lavoro di modella e ha avuto esperienze da attrice in Romania. Ama cantare e ballare e non sembra conoscere pause: dalla mattina fino a notte fonda, è sempre attiva e coinvolgente con i coinquilini.

Rischia provvedimenti disciplinari?

La storia del Grande Fratello è ricca di precedenti legati a espressioni discriminatorie, spesso punite con richiami ufficiali o eliminazioni. Al momento Giulia Soponariu si è limitata a ricevere ammonimenti dagli autori, ma se le scivolate dovessero continuare, non si esclude una presa di posizione più netta.

Simona Ventura, che ha promesso un’edizione rigorosa e attenta ai comportamenti dentro la Casa, difficilmente potrà chiudere un occhio ancora a lungo.

Giulia riuscirà a riscattarsi?

A soli 19 anni, Giulia Soponariu si trova già al centro della scena, ma in modo controverso. La sua energia, la sua voglia di divertirsi e la sua spontaneità potrebbero trasformarsi in punti di forza, se solo imparerà a gestire meglio le parole.

Il pubblico osserva, i social giudicano e gli autori vigilano: il destino della più giovane gieffina del 2024 dipenderà dalla sua capacità di imparare dai propri errori e voltare pagina.