Miss Claudia lascia Avanti un Altro: l’addio a sorpresa dopo il ritorno in tv

Claudia Ruggeri

La storica protagonista del salottino annuncia via social la fine della sua avventura nel game show di Paolo Bonolis

Colpo di scena per i fan di Avanti un Altro.

Miss Claudia Ruggeri, uno dei volti simbolo del game show condotto da Paolo Bonolis, ha annunciato che lascerà la trasmissione al termine delle puntate già registrate.

L’annuncio è arrivato via social, pochi giorni dopo il suo ritorno in trasmissione, celebrato in studio dal pubblico e dal conduttore.

Nella puntata del 15 settembre 2025, Bonolis l’aveva accolta con entusiasmo:

“È tornata Miss Claudia, la nostra fattrice. Dopo aver partorito la splendida Valentina, è tornata più radiosa che mai”.

Un rientro accolto da applausi e affetto, ma che ha preceduto la notizia del suo addio definitivo al programma.

Le parole di Miss Claudia sui social

Attraverso il suo profilo Instagram, la showgirl ha condiviso un messaggio toccante ai fan:

“Ancora qualche giorno insieme a voi, poi sarà per me il momento di salutare questa splendida famiglia che mi ha dato tanto”.

Ha spiegato che la sua scelta è legata a nuovi impegni professionali che la porteranno altrove, pur mantenendo intatta la gratitudine per l’esperienza vissuta nel preserale di Canale 5:

“Porto con me gratitudine per tutto ciò che è stato e che resterà nel cuore”.

Una protagonista indiscussa del game show

Miss Claudia è stata un punto fermo del programma fin dalla prima edizione. Ha esordito nei panni della “Supplente”, poi “La Poliziotta”, fino a diventare la regina del salottino, ruolo che ha ricoperto a partire dalla sesta edizione.

Assenza per maternità : si era già assentata nella quattordicesima edizione per la nascita della figlia Valentina.

: si era già assentata nella quattordicesima edizione per la nascita della figlia Valentina. Mai sostituita : nonostante alcune pause, nessuno ha mai preso il suo posto stabile nel salottino.

: nonostante alcune pause, nessuno ha mai preso il suo posto stabile nel salottino. L’ipotesi Flavia Vento: a inizio anno si era ipotizzato un passaggio di testimone, ma la showgirl entrò nel cast con un altro ruolo, quello del “Vento del mistero”.

La sua presenza ha rappresentato simpatia, eleganza e continuità per oltre un decennio di programma.

Il saluto della produzione

Anche il profilo ufficiale di Avanti un Altro ha dedicato un messaggio speciale a Miss Claudia, sottolineando l’affetto di tutta la squadra:

“Per anni hai portato il tuo sorriso, la tua simpatia e la tua eleganza nel salottino di Avanti un Altro, rendendo ogni puntata speciale. Sei stata più di una protagonista: sei diventata un punto di riferimento per il pubblico, una presenza unica e indimenticabile”.

Un tributo che sancisce non solo la fine di un percorso professionale, ma anche la chiusura di un capitolo storico del game show.

Una scelta che sorprende i fan

L’addio di Miss Claudia arriva come una sorpresa per i telespettatori più affezionati, che da anni la consideravano parte integrante dell’identità del programma.

Ora resta da capire se la produzione sceglierà un nuovo volto per guidare il salottino o se deciderà di cambiare formula, lasciando un vuoto difficilmente colmabile.

Di certo, per fan e colleghi, Miss Claudia resterà una figura indimenticabile nella storia di Avanti un Altro.