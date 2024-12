Ballando con le stelle, Alberto Matano smentisce Sonia Bruganelli: ‘Avevate tempi uguali’

Nella puntata del 30 novembre, Sonia Bruganelli ha definitivamente abbandonato il palcoscenico di Ballando con le Stelle, chiudendo la sua esperienza nel talent show condotto da Milly Carlucci tra polemiche e scontri verbali con la giuria.

Sonia Bruganelli eliminata definitivamente da Ballando con le stelle: nuove tensioni in puntata

Prima di uscire di scena, l’imprenditrice e produttrice televisiva ha ripercorso il suo percorso nel programma, non risparmiando critiche ai giurati. “Io non sarei voluta arrivare all’aggressione verbale – ha dichiarato – ma purtroppo più volte mi è partito l’embolo e ho risposto. Ho notato che le mie esibizioni di ballo interessavano a uno o due giurati, gli altri si sono concentrati su altro”.

Lo scontro si è infiammato quando Alberto Matano è intervenuto, manifestando disappunto per alcune dichiarazioni della Bruganelli rilasciate durante la trasmissione Belve. Il conduttore de La vita in diretta ha mostrato i dati per smentire l’affermazione di Sonia circa il minor tempo a sua disposizione rispetto agli altri concorrenti per l’esibizione di ballo.

Selvaggia Lucarelli è poi entrata nella discussione, consigliando a Sonia di “stare attenta all’effetto rinculo” quando usa le sue “armi”. “Ti posso garantire che abbiamo guardato e riguardato le puntate e avevate tutti tempi uguali” – ha precisato la giurata. La replica di Sonia non si è fatta attendere: “Forse dovresti stare attenta tu, Selvaggia. Io le armi non ho intenzione di utilizzarle”.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli sul voto di Angelo Madonia

Ulteriore benzina sul fuoco è stata gettata quando Selvaggia ha criticato Angelo Madonia, fidanzato di Bruganelli, per aver postato sui social una card per chiedere voti a suo favore. “Se prima avevamo qualche dubbio ora no”, ha concluso Lucarelli con l’ex di Paolo Bonolis che ha riferito di aver trovato fuori luogo la sua affermazione. Stoccata finale da Ivan Zazzaroni che ha riferito che il successo di Ballando con le stelle in quest’edizione non è dovuto alle polemiche ma alla grande qualità nel ballo dei concorrenti in gara.