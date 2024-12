Mariotto lascia lo studio di Ballando con le stelle, spuntano i video: cosa è successo

Dov’è Mariotto? Cosa gli è successo? Il giudice di Ballando con le stelle è sparito dai ‘radar’ prima dell’esibizione di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli nel corso della puntata del 30 novembre. “Vi devo far notare una cosa: non c’è Guillermo Mariotto, il quale si è alzato e si è allontanato dal teatro. Non siamo riusciti a recuperarlo, quindi non so” – ha detto Milly Carlucci al momento del voto.

Mariotto abbandona lo studio di Ballando con le stelle, Milly Carlucci: ‘Non siamo riusciti a recuperarlo’

Da quel momento i telespettatori del talent hanno atteso invano aggiornamenti. Un allontanamento brusco e improvviso che ha fatto pensare ai più che lo stilista italo venezuelano fosse stato colto da un malore. “Si è infortunato anche lui” – ha detto ironicamente Selvaggia Lucarelli in una serata aperta dalla notizia dell’infortunio di Samuel Peron, che doveva sostituire Angelo Madonia, come partner di ballo di Federica Pellegrini e dal ritiro di Nina Zilli.

MARIOTTO NON LO TROVIAMO HA AVUTO UN MALORE PROBABILMENTE



SEMPRE MARIOTTO:#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/SRq40FYOS2 — Sim🌚 (@itsimyoung) November 30, 2024

Sui social sono iniziati a circolare alcuni video che ritraevano Guillermo Mariotto allontanarsi dallo studio di Ballando con le stelle con Amanda Lear che si era esibita come ballerina per una notte. In un dei filmati si sente anche Selvaggia Lucarelli che tenta di fermarlo. “Vieni qua”… Ma lo stilista si allontana con la poliedrica artista. In un successivo filmato è stato visto ridere e scherzare con Amanda Lear e i suoi accompagnatori d’eccezione.

I video con Amanda Lear dietro le quinte, il web insorge contro lo stilista

Secondo quanto riferito Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona, Mariotto ha fatto le interviste ed ha scherzato molto con la cantante e attrice. Tutto ciò mentre andava in scena il programma con un giudice in meno e con Milly Carlucci costretta ad annullare il voto che lo stilista aveva espresso per Bianca Guaccero. Sul web molti chiedono che la produzione prenda provvedimenti nei confronti di Mariotto sulla stessa stregua di quanto fatto nei giorni scorsi con Angelo Madonia.