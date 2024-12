Ballando con le stelle, Nargi fuori dal duello decisivo: Selvaggia Lucarelli spiega perché le ha dato 0

Un epilogo scontato o quasi. Perché in molti si aspettavano di vedere Bianca Guaccero e Giovanni Pernice scontrarsi in finale a Ballando con le stelle con Federica Nargi e Luca Favilla. Le due coppie si erano alternate al vertice del talent nelle precedenti puntate. A sorpresa Federica Pellegrini è riuscita a strappare il pass per il ring finale.

Federica Nargi e Luca Favilla fuori a sorpresa dal duello finale, scoppia la polemica sul web

La Divina è stata protagonista di un finale in crescendo in coppia con Pasquale La Rocca dopo le difficoltà incontrate con il ballerino Angelo Madonia, escluso dal programma dopo un battibecco al vetriolo con Selvaggia Lucarelli. Nonostante ciò i fan dello show condotto da Milly Carlucci sono rimasti stupiti dall’esito del televoto che ha escluso i Nargilla dal duello decisivo. Su Instagram Stories Selvaggia Lucarelli ha mostrato il cartellino della sua votazione. La giornalista ha valutato da 10 le performance di Bianca Guaccero e Federica Pellegrini mentre Federica Nargi ha incassato un clamoroso 0.

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato il suo cartellino con il voto della manche a tre

In una successiva Stories Selvaggia Lucarelli ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a dare il voto più basso all’ex velina di Striscia. “Nargi e Favilla erano la mia coppia preferita fin dalla prima puntata. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto perché Guaccero e Pernice erano imbattibili. E quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e far ballare La Rocca – Pellegrini nello spareggio finale, visto che avevano ballato insieme per pochissimo” – ha evidenziato la giurata di Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli: ‘Era la mia coppia preferita, ma ho dato 0 perché non avrebbero vinto contro Guaccero e Pernice’

“Anche perché Pellegrini è stata penalizzata dalle circostanze e Pasquale pensa al ritiro per fare il coreografo. Ovviamente poi il mio voto finale è andato a Bianca”. Spiegazione che non ha convinto del tutto i fan del programma che avrebbe gradito vedere allo spareggio per la vittoria le due coppie che si erano maggiormente distinte lungo il percorso.