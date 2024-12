Mara Venier a Domenica In: ‘Sono kaputt, ieri mi sono operata di nuovo’

”Sul set di questo film ho provato quella che viene chiamata sorellanza e a volte si vede poco, io l’ho provata con tutte voi”. Lo dice Mara Venier che nella puntata del 22 dicembre di Domenica in ha ospitato tutto il cast al femminile di Diamanti, di cui anche lei fa parte, e il regista Ferzan Ozpetek.

Mara Venier ha raccontato di essere stata nuovamente operata all’occhio: ‘Sono ancora anestetizzata’

”Sul set di Diamanti avevo paura, erano 30 anni che non lavoravo al cinema, poi è stato un periodo difficile perché ho avuto un problema fisico, ma ho sentito la sorellanza vera”. E aggiunge, ”tutte per il tuo prossimo film vogliamo fare qualcosa in più”. Poi invita il regista a proseguire perché per lei è un giorno faticoso in quanto il giorno si è sottoposta ad un nuovo intervento all’occhio. “Sono kaputt. Sono ancora anestetizzata, ieri mi hanno operato di nuovo” – ha aggiunto sottolineando che spera sia l’ultimo.

A proposito del personaggio interpretato da Mara Venier, spiega il regista che ”quando è fuori dal set non le interessa nulla del suo aspetto fisico”. ”Tu mi hai dato dignità con questo film e in questo momento della mia vita mi piace, ci voleva” – ha aggiunto Mara Venier in lacrime dopo la clip in cui si vedono alcune immagini in cui compare, in cui ”si è messa in gioco” – sottolineano le colleghe di set.