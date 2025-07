Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si lasciano: cosa è successo

Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea

La crisi e il difficile momento familiare

Sembrava essere arrivato il lieto fine dopo anni nel parterre di Uomini e Donne. Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea hanno deciso di separarsi. Un fulmine a ciel sereno visto che sembrava tutto procedere per il meglio tra di loro. A rivelarlo è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha parlato con entrambi i protagonisti del trono over. A pesare sulla fragilità della coppia è stato soprattutto il delicato momento personale vissuto da Barbara, impegnata a prendersi cura della sorella gravemente ferita in un incidente.

La reazione dei fan e le parole di Ruggiero

Il rapporto, che sembrava in crescita dopo l’uscita dal programma a marzo, ha subito un’accelerazione negativa nelle ultime settimane, con l’assenza di foto e video insieme sui social che ha alimentato i sospetti. Ruggiero, attivo su TikTok, ha invitato a rispettare la privacy di Barbara e non ha smentito la crisi. Il blogger Pugnaloni ha sottolineato come, secondo lui, Ruggiero abbia sfruttato la relazione per farsi conoscere, ma spera ancora in una possibile riconciliazione.

Il futuro incerto di una coppia amatissima

Barbara e Ruggiero rappresentavano una delle coppie più autentiche dell’ultima edizione di Uomini e Donne, con un legame nato quasi in sordina ma rapidamente cresciuto. La separazione ha lasciato molti fan delusi, ma resta forte la speranza che, una volta superate le difficoltà personali di Barbara, i due possano ritrovarsi e tornare a condividere momenti insieme, fuori e lontano dalle telecamere.