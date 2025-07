Estate rivoluzionaria su Canale 5: tornano La Ruota della Fortuna e Sarabanda, cosa succede a Striscia

Gerry Scotti

Cambiano access prime time e preserale dal 14 luglio

Un’estate di ritorni leggendari e innovazione per Canale 5: due icone della tv Mediaset, La Ruota della Fortuna e Sarabanda, si preparano a fare il loro rientro sul piccolo schermo con una veste tutta nuova. L’annuncio arriva direttamente da Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, che parla di “un primo passo concreto verso un profondo lavoro di evoluzione” per la rete ammiraglia.

Gerry Scotti riporta in scena La Ruota della Fortuna

Il primo grande ritorno è fissato per lunedì 14 luglio, nella fascia dell’access prime time (lo slot che precede la prima serata). Protagonista sarà Gerry Scotti, volto amatissimo della televisione italiana, che condurrà una nuova edizione de La Ruota della Fortuna. Il format, storico game show basato sull’omonimo programma statunitense “Wheel of Fortune”, si presenterà in uno studio completamente rinnovato, con l’aggiunta di una band musicale dal vivo e un finale inedito pensato per tenere i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Un mix di nostalgia e modernità, con l’obiettivo di conquistare non solo i fan della prima ora ma anche le nuove generazioni.

Sarabanda torna nel preserale con Enrico Papi

Appena una settimana dopo, da lunedì 21 luglio, sarà il turno di Sarabanda, lo storico quiz musicale che ha fatto la storia di Italia 1 tra gli anni ’90 e 2000. La nuova versione sarà trasmessa nella fascia preserale di Canale 5, con la conduzione del suo volto simbolo: Enrico Papi.

Questa edizione sarà non vip, totalmente rinnovata nella struttura ma fedele nei momenti iconici come la celebre sfida 7×30: trenta secondi per indovinare sette brani musicali senza esitazioni. Una sfida che ha appassionato milioni di telespettatori e che torna per riconquistare il pubblico italiano.

Striscia la Notizia tornerà a novembre in una nuova veste

Le novità non si fermano all’estate. Come annunciato dallo stesso Berlusconi, anche Striscia la Notizia, il programma satirico ideato da Antonio Ricci, sarà oggetto di un’evoluzione. Lo storico format tornerà a novembre, con una veste completamente rinnovata, nel segno della continuità ma anche dell’innovazione.

Un progetto condiviso con Ricci, volto a rilanciare il programma nell’arco della prossima stagione, mantenendo intatto il suo ruolo fondamentale all’interno della proposta Mediaset.

Paperissima Sprint su Italia 1 al posto dei Simpson

Anche Paperissima Sprint trova una nuova collocazione. In accordo con Antonio Ricci, il programma andrà in onda su Italia 1, occupando lo storico slot dei “Simpson”, subito dopo Sport Mediaset. Una scelta strategica per garantire massima visibilità e continuità d’ascolti nella fascia post-pranzo.

Berlusconi: “È il momento di sperimentare”

Pier Silvio Berlusconi ha voluto sottolineare l’importanza di queste scelte in una nota ufficiale:

“Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare.”

Un messaggio chiaro che guarda al futuro del palinsesto Mediaset, con il coinvolgimento di grandi nomi come Gerry Scotti ed Enrico Papi, ma anche con un occhio alla tradizione e alla forza dei format storici.

Canale 5 punta sull’equilibrio tra passato e futuro, tra affetto del pubblico e voglia di cambiamento. L’estate 2025 si preannuncia come un momento di svolta per la rete ammiraglia, pronta a sorprendere e sperimentare, iniziando proprio dai titoli che hanno fatto la storia della televisione italiana.