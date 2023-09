Barbara Foria imita Myrta Merlino a Fake Show: esilarante parodia su Pomeriggio 5, video

“Ormai si sa che parliamo di argomenti molto alti, perché tutti sanno che prima era un programma terra terra”. La comica Barbara Foria è stata protagonista di un’esilarante imitazione di Myrta Merlino nel corso della puntata del 25 settembre di Fake Show, il programma di Rai 2 condotto da Max Giusti.

Barbara Foria nei panni di Myrta Merlino

In chiusura di puntata l’artista ha vestito i panni della conduttrice di Pomeriggio 5 ed ha giocato sul nuovo corso del talk show con Myrta Merlino fake che ha piazzato pungenti stoccate a Barbara d’Urso che ha condotto per 15 anni il programma di Canale 5.

“Stop alla musica, che poi è la sigla di quell’altra. Però saluto la donna che per 15 anni è stata qui prima di me. Ciao, col cuore. Cosa? Scusate sono basita, come osate scrivermi ‘col cuore’ sul gobbo? Ma siete impazziti? Devo parlare come quell’altra? Noi qui a Pomeriggio 5 nuovo siamo molto più chic” – ha aggiunto Barbara Foria durante la sua performance che ha divertito anche Max Giusti.

‘Cuore? Non si può dire quella parola: vi caccio fuori’, la battuta sulla dottoressa Giò

“Non diciamo più col cuore ora ma con l’apparato cardiaco”. E poi l’annuncio della finta Myrta Merlino. “Piersilvio mi ha fatto una proposta pazzesca. Sarò la nuova dottoressa Giò. Una dottoressa laureata in medicina, specializzata in un organo molto importante, che pulsa… Cuore? Non si può dire quella parola o vi caccio fuori”.