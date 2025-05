Caso Basciano: Le Iene svelano una condanna per stalking risalente al 2010

Alessandro Basciano

Basciano e la verità sul passato: Le Iene mostrano le carte

Nuova bufera su Alessandro Basciano. Durante la puntata de Le Iene andata in onda martedì 13 maggio, il programma di Italia 1 ha svelato un dettaglio finora inedito sulla controversa vicenda che lo contrappone a Sophie Codegoni.

Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso Basciano in una precedente intervista, esisterebbe una condanna per stalking risalente al 2010, anni prima dell’inizio della relazione con la ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Il documento del PM: stalking ai danni di un’altra ex

L’inviato Stefano Corti, nel nuovo servizio, ha spiegato di aver avuto accesso a documenti giudiziari ufficiali, dove si parla chiaramente di un precedente per stalking. Il pubblico ministero, infatti, nel fascicolo, sottolinea che Basciano ha già subito una condanna per questo reato in passato.

Una rivelazione che smentisce nettamente le parole del deejay, che durante l’intervista aveva affermato che ogni riferimento a denunce per stalking riguardava esclusivamente Sophie Codegoni.

Le dichiarazioni contraddittorie di Basciano

Durante la precedente intervista, Basciano aveva detto:

“È stata Sophie a farmi due denunce per stalking. In quel passaggio si fa riferimento a lei.”

Ma secondo quanto ricostruito da Le Iene, il passaggio contestato dal PM riguarda un altro caso, completamente scollegato da Codegoni. E si tratta, appunto, di una condanna definitiva.

Il precedente smentisce la versione di Basciano

La trasmissione ha mandato in onda un estratto dell’intervista in cui Basciano nega qualsiasi precedente penale prima della relazione con Codegoni, cercando di attribuire tutta la vicenda attuale all’ex compagna. Tuttavia, i documenti mostrati mettono in crisi la sua versione, dimostrando che la giustizia si era già espressa contro di lui oltre dieci anni fa.