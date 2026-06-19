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Belen Rodriguez torna a Tu Si Que Vales: il video toglie ogni dubbio e svela il ruolo che avrà nel programma

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 19 Giu, 2026 - ore: 21:55 #Belen Rodriguez, #tu si que vales
Belen Rodriguez a Tu si que valesBelen Rodriguez a Tu si que vales

Le immagini pubblicate sui social mostrano il ritorno della showgirl nello studio del talent di Canale 5

Le indiscrezioni circolavano ormai da giorni, ma adesso non ci sono più dubbi. Belen Rodriguez torna a Tu Si Que Vales e questa volta è la stessa trasmissione a confermarlo con un video pubblicato sui canali social ufficiali.

Le immagini, registrate durante le prime riprese della nuova edizione del programma, mostrano la showgirl argentina dietro le quinte pronta a rientrare nello studio che per anni l’ha vista protagonista. Un ritorno accolto dagli applausi del pubblico e destinato a diventare uno dei momenti più attesi della prossima stagione televisiva.

Il video che conferma tutto e la frase di Elisabetta Canalis

A rendere ancora più speciale il filmato è una voce fuori campo che sorprende i fan.

È Elisabetta Canalis, una delle novità della prossima edizione, ad annunciare l’ingresso di Belen con parole che hanno subito conquistato i social.

“Ladies and Gentlemen, ecco a voi la bellissima, strepitosa e, lasciatemelo dire, fighissima Belen Rodriguez!”

La showgirl argentina scoppia a ridere e fa il suo ingresso in studio tra gli applausi, in un siparietto spontaneo che nel giro di poche ore è stato rilanciato da migliaia di utenti.

Quale sarà il ruolo di Belen nella nuova edizione

Il ritorno di Belen, però, non sarà identico a quello delle passate stagioni.

Dopo aver condotto Tu Si Que Vales fino al 2021, lasciando poi il testimone a Giulia Stabile, questa volta la showgirl tornerà con un ruolo diverso.

Secondo le anticipazioni emerse nelle ultime settimane, sarà infatti la giurata speciale della Lip Sync Battle, lo spazio finale dello show dedicato alle esibizioni in playback dei protagonisti della serata.

Una presenza fissa che la riporterà comunque al centro di uno dei programmi più seguiti del sabato sera di Canale 5.

Ospiti, sfide e coppie inedite: cosa vedremo nelle prime puntate

Le registrazioni della nuova stagione sono iniziate il 18 giugno e promettono numerose sorprese.

Tra gli ospiti della puntata inaugurale ci saranno Raoul Bova, Ambra Angiolini, Orietta Berti, Pierpaolo Spollon e Alessandra Mussolini, chiamati a cimentarsi nelle esibizioni della Lip Sync Battle insieme ai protagonisti storici del programma.

Secondo le anticipazioni, il pubblico assisterà a coppie decisamente insolite, con performance pensate per regalare momenti divertenti e spettacolari.

Un ritorno che i fan aspettavano da tempo

Il ritorno di Belen rappresenta uno dei colpi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset.

La showgirl continua infatti a essere uno dei volti più amati dal pubblico di Tu Si Que Vales, motivo per cui il suo rientro ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan.

Il video pubblicato dal programma sembra aver già centrato l’obiettivo: in poche ore è diventato uno dei contenuti più commentati sui social, alimentando l’attesa per il debutto della nuova edizione previsto a settembre.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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