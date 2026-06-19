Crede di essere fuori onda, ma è ancora in diretta: il gesto del giornalista Rai finisce in tv, poi arriva la decisione dell’azienda

Alessandro Baracchini

Alessandro Baracchini stava conducendo il Tg di RaiNews24 quando un imprevisto tecnico ha cambiato tutto

Pensava che le telecamere fossero già passate alla sigla. Invece era ancora in onda. Bastano pochi secondi perché un imprevisto tecnico si trasformi in uno dei video più commentati della giornata.

Protagonista è Alessandro Baracchini, volto di RaiNews24, che durante l’edizione delle 12.30 del telegiornale è rimasto in silenzio per alcuni istanti aspettando la sigla finale. Quando ha capito che qualcosa non stava funzionando, ha cercato di riprendere la conduzione. Proprio in quell’istante è partita la sigla e il giornalista, convinto di non essere più ripreso, ha reagito con un gesto di stizza rivolto alla regia.

Le immagini hanno fatto immediatamente il giro dei social.

Il video del fuori onda che fuori onda non era

Tutto accade in diretta.

Dopo aver salutato i telespettatori, Baracchini resta in attesa della chiusura del notiziario. La sigla, però, tarda ad arrivare e il silenzio in studio si prolunga più del previsto.

Il giornalista prova allora a riprendere la parola per gestire l’imprevisto, ma proprio in quell’istante parte lo stacchetto finale.

Convinto che il collegamento fosse ormai terminato, Baracchini reagisce mostrando due dita medie verso la regia. Un gesto rimasto integralmente in onda e che in poche ore è stato rilanciato su X, Facebook, Instagram e TikTok, trasformandosi in uno dei video più condivisi del momento.

La Rai convoca il giornalista e avvia le verifiche

L’episodio non è passato inosservato nemmeno ai vertici dell’azienda.

Con una nota ufficiale, la Rai ha comunicato che il direttore di RaiNews24, Federico Zurzolo, ha convocato Alessandro Baracchini per un chiarimento su quanto accaduto.

L’azienda ha inoltre fatto sapere che sono state avviate le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste.

Al momento il giornalista non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto.

Dalla diretta ai social: il filmato è già virale

In rete il video continua a essere rilanciato da migliaia di utenti.

Molti hanno ironizzato sul fatto che anche un volto considerato tra i più istituzionali dell’informazione Rai possa lasciarsi sfuggire una reazione così spontanea durante una diretta.

Proprio l’effetto sorpresa ha contribuito alla diffusione delle immagini, diventate in poche ore materiale per meme e commenti.

Non è la prima volta che Baracchini finisce al centro dell’attenzione

Per Alessandro Baracchini non è la prima volta che un episodio televisivo diventa virale.

Nel 2012 il giornalista fece parlare di sé per uno storico coming out durante un collegamento con il programma radiofonico Un giorno da pecora, diventando il primo giornalista della televisione italiana a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità in diretta.

Questa volta, però, a riportarlo al centro dell’attenzione non sono state le sue parole, ma un gesto durato pochi istanti che, complice la diretta televisiva, è già diventato uno dei video più commentati delle ultime ore.