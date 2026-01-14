Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali scuri: ‘Ho fatto un intervento’, la reazione di Mauro Corona

Bianca Berlinguer

Il ritorno a È sempre Cartabianca non passa inosservato

Un rientro che non è sfuggito agli spettatori più attenti. Nella prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, andata in onda martedì 13 gennaio su Rete 4, Bianca Berlinguer si è presentata in studio con vistosi occhiali dalle lenti scure.

Un dettaglio che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, al punto che è stata la stessa conduttrice a chiarire la situazione fin dall’apertura del programma.

La spiegazione in diretta: “Intervento a un occhio”

Rivolgendosi direttamente ai telespettatori, Berlinguer ha spiegato:

“Vi chiedo scusa perché in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio. Niente di grave, ma è ancora troppo presto per sostenere le luci molto forti dello studio”.

Una precisazione sobria, senza entrare in dettagli sanitari, coerente con lo stile della giornalista, che ha voluto rassicurare il pubblico sottolineando la temporaneità della condizione.

Una scelta medica, non estetica

La presenza degli occhiali scuri non è stata dunque una scelta di look, ma una necessità medica, legata alla protezione dell’occhio operato dall’intensità delle luci televisive. Berlinguer ha preferito limitarsi alle informazioni essenziali, evitando ogni riferimento personale superfluo.

Il siparietto con Mauro Corona: ‘Ne facevo a meno di questa sua solidarietà’

Nonostante l’inizio “insolito”, la trasmissione ha mantenuto il suo consueto taglio editoriale, affrontando temi di forte attualità internazionale e nazionale. In apertura, come da tradizione, il collegamento con Mauro Corona che in segno di solidarietà verso la conduttrice si è presentato con gli occhiali scuri.

“Io ne facevo a meno di questa sua solidarietà perché tutti e due con gli occhiali è un po’ troppo” – ha riferito Bianca Berlinguer con lo scrittore che ha seguito il consiglio della conduttrice per poi riferire di essere senza voce. “Mi sono beccato la bronchite”.

Nel corso della puntata si è parlato della situazione geopolitica legata a Nicolás Maduro. Spazio anche alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, prima di chiudere con un focus sulle vacanze sulla neve.

Mauro Corona indossa gli occhiali scuri per solidarietà a Bianca Berlinguer

Il finale tra Cortina e social con Rita De Crescenzo

Nel segmento conclusivo, attenzione su Cortina d’Ampezzo e sull’appello della TikToker Rita De Crescenzo, che ha invitato i turisti diretti a Roccaraso a comportarsi con maggiore responsabilità: “Questa volta andremo in auto”.