Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali scuri: ‘Ho fatto un intervento’, la reazione di Mauro Corona

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 14 Gen, 2026 - ore: 05:35 #Bianca Berlinguer, #Mauro Corona, #occhiali scuri
Bianca BerlinguerBianca Berlinguer

Il ritorno a È sempre Cartabianca non passa inosservato

Un rientro che non è sfuggito agli spettatori più attenti. Nella prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, andata in onda martedì 13 gennaio su Rete 4, Bianca Berlinguer si è presentata in studio con vistosi occhiali dalle lenti scure.

Un dettaglio che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, al punto che è stata la stessa conduttrice a chiarire la situazione fin dall’apertura del programma.

La spiegazione in diretta: “Intervento a un occhio”

Rivolgendosi direttamente ai telespettatori, Berlinguer ha spiegato:

“Vi chiedo scusa perché in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio. Niente di grave, ma è ancora troppo presto per sostenere le luci molto forti dello studio”.

Una precisazione sobria, senza entrare in dettagli sanitari, coerente con lo stile della giornalista, che ha voluto rassicurare il pubblico sottolineando la temporaneità della condizione.

Una scelta medica, non estetica

La presenza degli occhiali scuri non è stata dunque una scelta di look, ma una necessità medica, legata alla protezione dell’occhio operato dall’intensità delle luci televisive. Berlinguer ha preferito limitarsi alle informazioni essenziali, evitando ogni riferimento personale superfluo.

Il siparietto con Mauro Corona: ‘Ne facevo a meno di questa sua solidarietà’

Nonostante l’inizio “insolito”, la trasmissione ha mantenuto il suo consueto taglio editoriale, affrontando temi di forte attualità internazionale e nazionale. In apertura, come da tradizione, il collegamento con Mauro Corona che in segno di solidarietà verso la conduttrice si è presentato con gli occhiali scuri.

“Io ne facevo a meno di questa sua solidarietà perché tutti e due con gli occhiali è un po’ troppo” – ha riferito Bianca Berlinguer con lo scrittore che ha seguito il consiglio della conduttrice per poi riferire di essere senza voce. “Mi sono beccato la bronchite”.

Nel corso della puntata si è parlato della situazione geopolitica legata a Nicolás Maduro. Spazio anche alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, prima di chiudere con un focus sulle vacanze sulla neve.

Mauro Corona indossa gli occhiali scuri per solidarietà a Bianca Berlinguer
Mauro Corona indossa gli occhiali scuri per solidarietà a Bianca Berlinguer

Il finale tra Cortina e social con Rita De Crescenzo

Nel segmento conclusivo, attenzione su Cortina d’Ampezzo e sull’appello della TikToker Rita De Crescenzo, che ha invitato i turisti diretti a Roccaraso a comportarsi con maggiore responsabilità: “Questa volta andremo in auto”.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Milano-Cortina, bufera tedofori: olimpionici esclusi e accusa Fauner, l’Uomo Gatto: ‘Vergognosa campagna’

Gen 13, 2026 Redazione
Gossip e TV

Uomini e Donne, Ciro Solimeno non lascia il trono e attacca Martina: ‘Doveva portare più rispetto’

Gen 13, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

GF Vip, Mediaset non si ferma: Ilary Blasi pronta al clamoroso ritorno con un’opinionista che divide

Gen 13, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali scuri: ‘Ho fatto un intervento’, la reazione di Mauro Corona

Attualità

Annabella Martinelli scomparsa, si indaga per sequestro di persona: si cercano tracce dai tabulati

Attualità

Giuseppe Adinolfi, cellulare spento da ore: l’appello della famiglia e la corsa contro il tempo a Salerno

Attualità

Federica Torzullo, cosa non torna: le contraddizioni del marito e le testimonianze dei vicini

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.