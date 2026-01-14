Padre scomparso dopo un incidente in Brasile, l’appello disperato di Helena Prestes: “Aiutatemi a ritrovarlo”

Helena Prestes

L’ex gieffina lancia l’allarme dai social: ore di angoscia per la famiglia

Ore di forte apprensione per Helena Prestes, modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha lanciato un appello urgente sui social per ritrovare il padre, rimasto coinvolto in un incidente in Brasile e scomparso da diverse ore.

L’uomo sarebbe caduto davanti a una macelleria nella città di São Carlos, nello Stato di San Paolo. Soccorso e trasportato in una struttura sanitaria, non è mai stato identificato perché privo di documenti. Da quel momento, la famiglia non è più riuscita a risalire all’ospedale in cui sarebbe stato ricoverato né alle sue condizioni di salute.

La foto in barella e il riconoscimento del cugino

A far emergere il caso è stata una segnalazione pubblicata il 13 gennaio dal giornale brasiliano Jornal Butantã, che ha diffuso la foto di un uomo in barella, con collare cervicale, spiegando che era stato soccorso dopo una caduta e trasferito in ospedale senza documenti.

A riconoscerlo è stato un cugino di Helena Prestes, che ha immediatamente avvisato la modella. Tuttavia, nonostante il riconoscimento, la famiglia non è riuscita a ottenere informazioni ufficiali sul luogo del ricovero.

“Un mio cugino ha visto questa notizia ieri sera, ma da allora non siamo ancora riusciti a trovarlo”, ha spiegato Helena ai follower.

L’appello social: “Abbiamo bisogno di aiuto urgente”

Attraverso il suo canale broadcast su Instagram, Helena Prestes ha chiesto il supporto della rete, soprattutto ai follower brasiliani:

“Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente. Il signore nella foto è mio padre. Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in una struttura sanitaria, ma non è stato comunicato quale”.

Le difficoltà sono aggravate dal fatto che l’uomo fosse probabilmente senza documenti, circostanza che ha impedito alle autorità sanitarie di identificarlo e contattare i familiari.

Helena ha invitato chiunque sia in possesso di informazioni utili a contattarla direttamente, lasciando anche un recapito telefonico per essere richiamati rapidamente.

La foto diffusa dai media brasiliani del papà di Helena

Dalle vacanze in Trentino all’incubo a distanza

La notizia ha colto Helena Prestes mentre si trovava in vacanza a Madonna di Campiglio, dove stava trascorrendo alcuni giorni sulla neve. Le immagini spensierate del soggiorno si sono improvvisamente trasformate in messaggi carichi di preoccupazione e angoscia.

“Non sappiamo dove sia stato portato, né quali siano le sue condizioni”, ha ribadito la modella, spiegando che la famiglia sta cercando di ricostruire ogni passaggio attraverso ospedali, pronto soccorso e centri di assistenza della zona.

Una corsa contro il tempo

Il caso ha rapidamente attirato l’attenzione sui social, con centinaia di condivisioni e messaggi di solidarietà. In Brasile, l’assenza di documenti e la frammentazione delle informazioni tra strutture sanitarie rendono spesso estremamente complessa l’identificazione dei pazienti soccorsi in emergenza.

Per Helena Prestes e i suoi familiari si tratta ora di una vera corsa contro il tempo, nella speranza di ottenere notizie certe e rassicuranti.